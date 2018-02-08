Kadıköy'de halk otobüsü ve ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı

Büşra Kamış

Kaza, Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Velibey Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Kemal Akbaş yönetimindeki 34 ED 3723 plakalı halk otobüsü Kadıköy istikametinde seyrettiği sırada Kartal istikametinde seyreden Baki Uzun yönetimindeki 34 THV 28 plakalı ticari taksi dönüş almak istedi. Taksinin bir anda otobüsün önüne dönmesi sonucu iki araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan Nuri Sey isimli yolcu kafasını demire çarptı.Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı yolcuya ilk müdahaleyi otobüsün içinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa taşınan yaralı yolcu hastaneye kaldırıldı. Öte yandan otobüsün sokağa girme anı kameralara yansıdı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.