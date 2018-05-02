Kadıköy'de kilise duvarına yazı yazıp kapısına çöp döken şüpheli serbest bırakıldı

Kadıköy’de kilisenin duvarına yazı yazarak kapısına çöp döktüğü iddiasıyla gözaltına alınan Serdar K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

02 Mayıs 2018, Çarşamba 16:53
Kadıköy'de kilise duvarına yazı yazıp kapısına çöp döken şüpheli serbest bırakıldı
Kadıköy Caferağa Mahallesi'ndeki Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin duvarına yazı yazan ve kilise önündeki çöp konteynerlerini kapının önüne getirip içindekileri yere döken şüpheli gözaltına alınmıştı. 
Serdar K. emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. 


"ÇEVREDEN TOPLADIĞIM ÇÖPLERİ KAPISINA DÖKTÜM"

Şüpheli Serdar K. savcılıktaki sorgusunda, “Ben birkaç gün önce Surp Takavor Ermeni Kilise’nin ön tarafına Mustafa Kemal Atatürk’e ait posteri astım. Yanına da gülleri taktım. Ertesi gün posterin yerinden indirildiğini görünce sinirlendim. 30 Nisan 2018 tarihinde hatırlamadığım bir saatte de kilisenin duvarına bahsi geçen yazıları yazdım. Çevreden topladığım çöpleri de kapısına döktüm” dedi. 



Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. 
Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliyi adli kontrol hükümleri uygulayarak serbest bıraktı. Serdar K., haftada 2 gün karakola giderek imza verecek. 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Beykoz’da değnekçi dehşeti

Beykoz’da değnekçi dehşeti
İlk önce bıçakladılar, sonrasında öldüresiye dövdüler

İlk önce bıçakladılar, sonrasında öldüresiye dövdüler
Sultanbeyli'de sıkıştırılan araç su kanalına uçtu

Sultanbeyli'de sıkıştırılan araç su kanalına uçtu
Davulcular sağlıkçılara karşı: 'Ben bunu nasıl iyi edeceğimi biliyorum'

Davulcular sağlıkçılara karşı: 'Ben bunu nasıl iyi edeceğimi biliyorum'

"15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak" diyerek 35 bin lira dolandırdılar
Somali’de sel felaketi: en az 20 ölü

Somali’de sel felaketi: en az 20 ölü
12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı

12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı
Herkes cesedin şokunu yaşadı, o çayını içti!

Herkes cesedin şokunu yaşadı, o çayını içti!

Genç kadını takip edip iç çamaşırlarını çaldılar!

Genç kadını takip edip iç çamaşırlarını çaldılar!
43 kişi ölümden döndü

43 kişi ölümden döndü

3 katlı ahşap bina alev alev yandı

3 katlı ahşap bina alev alev yandı