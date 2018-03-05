Kadıköy'de otobüste dehşet! Tornavidayla şoföre saldırdı

İstanbul Kadıköy’de akbilsiz otobüse binen bir kişi önce kadın yolcu ile tartıştı, ardından tornavidayla otobüs şoförüne saldırdı. Yaşananlar otobüsteki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

05 Mart 2018, Pazartesi 10:02
Kadıköy'de otobüste dehşet! Tornavidayla şoföre saldırdı
Kadıköy’de kimliği öğrenilemeyen bir kişi akbili olmadan özel halk otobüsüne bindi. Yolculardan akbil kartı isteyen şahıs, kimseden cevap alamayınca sinirlendi. Otobüsün orta bölümüne doğru gelerek kadın bir yolcuyla tartışan şahıs, kendisini uyaran otobüs şoförünün üzerine yürüdü. Şoförün otobüsü durdurarak, ‘Neden bağırıyorsun kadına’ demesine sinirlenen şahıs, koşarak ön tarafa geldi. Şoförle yaşanan tartışma sonrasında hızını alamayan kimliği belirsiz şahıs, eline aldığı tornavidayla şoföre saldırdı. Elinden tornavidayı düşüren saldırgan, sonrasında ise yumruk atarak şoförü başından yaraladı. Saldırı sonrasında şoför, saldırgan tekrar tornavidayı almasın diye koltuğun üzerine düşen tornavidayı eline aldı.


ŞOFÖR KAÇAN SALDIRGANI YAKALAMAK İÇİN PEŞİNDEN KOŞTU


Yaşanan kavgaya yolcular müdahil olarak saldırganı otobüsten aşağıya attı. Sonrasında ise otobüsün dışından küfürler eden saldırgan vatandaşların tepkisi üzerine kaçarak uzaklaşmaya çalıştı. Olayın ardından şoför ve birkaç vatandaş kaçan şüpheliyi yakalamak için bir süre kovaladı. Kavga sırasında otobüste bulunan yolcular polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı gözaltına alırken, şoför ise başından tedavi olmak için hastaneye gitti. Yaşanan olayın ardından başka bir şoför ise otobüsün direksiyonuna geçerek, otobüsü durakta boş bir alana park etti.


OTOBÜS ŞOFÖRÜNE TORNAVİDALI SALDIRI KAMERADA


Şahsın kadın yolcuyla tartıştıktan sonra şoföre tornavidayla saldırdığı anlar otobüste bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde, şahsın otobüse binerek yolcularla konuştuğu sonrasında ise bağırmaya başladı ve şoförün uyardığı görülüyor. Şoförün uyarısı sonrasında şahsın hem tornavida hem de yumruklarla şoföre saldırdığı ve diğer yolcular tarafından aşağıya indirildiği görülüyor. Şoförün otobüsten inerek kaçan saldırganın peşinden koştuğu görülüyor.

İHA


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