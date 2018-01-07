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Kadıköy'de restoranda dehşet: Vale kurşun yağdırdı, iki müşteriyi öldürdü

İstanbul Kadıköy'deki bir restoranda, aracın teslimiyle ilgili valelerle müşteriler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Valenin kurşun yağdırdığı olayda Murat Oğuz Orhan (34) ve Emre Adaş (29) isimli müşteriler hayatını kaybetti

Kadıköy'de restoranda dehşet: Vale kurşun yağdırdı, iki müşteriyi öldürdü
Olay gece saat 00.30 sıralarında Kadıköy, Caddebostan Mahallesi İskele Sokak'ta bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre restorandan çıkmak isteyen Murat Oğuz Orhan'ın (34) ve Emre Adaş (29) ile valeler arasında araçların geç getirilmesiyle ilgili tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, valelerden biri müşterilere kurşun yağdırdı. 


3 KURŞUNLA HAYATINI KAYBETİ


Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Murat Oğuz Orhan'ın vücuduna aldığı 3 kurşunla hayatını kaybettiğini belirledi. 

Karnına aldığı kurşunla yaralanan Emre Adaş ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. 


 

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR


Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede bulunan güvenlik kameraları üzerinde yoğunlaşırken silahlı saldırıyı gerçekleştiren saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler olayın meydana geldiği restaurant ve çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı. 
 

ÇOK SAYIDA KOVAN BULUNDU


Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı sokakta yapılan incelemelerde çok sayıda kovan olması dikkat çekti. Saldırının ardından olay yerine gelen Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu, ekiplerden bilgi aldı. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Ertan KILIÇ - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA)


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