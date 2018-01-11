Kadıköy'de vakıf binasında yangın



İLÇELERDEN TAKVİYE İSTENDİ

Gizem Yetil

bulunan'nın bulunduğu 3 katlı ahşap binada saat 19.00 sıralarında yangın çıktı.Yangının başlamasıyla içeride bulunanlar dışarı çıkarıldı.İhbar üzerine Olay yerine Kadıköy, Erenköy, Maltepe, Ümraniye'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafiğin yoğunluğu nedeniyle itfaiye ekipleri, polis eşliğinde ters yönden olay yerine gelmek zorunda kaldı.Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin, yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.İtfaiye ve polis yangınla ilgili inceleme başlattı.