Kadıköy'de yine kamyon faciası! Feci şekilde can verdi

Kadıköy'de bugün semt pazarında alışveriş yapan Saime Gündüzoğlu, evine gitmek için yolun karşısına geçmek istedi.
Bu sırada hafriyat kamyonu sürücüsü Talip Atagün kadını fark etmeyerek çarptı. Kazaya karışan sürücü gözaltına alınarak Emniyet'e götürüldü.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Saime Gündüzoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
65 yaşındaki kadının cenazesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
DAHA ÖNCE DE YAŞANDI
Kadıköy'deki Yoğurtçu Parkı’nda yürüyüş yapan üniversite öğrencisi Şule Dere, çamur taşıma kamyonunun altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetmişti.
ARKADAŞLARIYLA SIHBET EDERKEN ALTINDA KALMIŞTI
Özge Kandemir adlı üniversite öğrencisi ise Kadıköy Caferağa Mahallesi’ndeki Tuğlacı Emin Bey Sokağı’nın girişindeki kaldırımda arkadaşlarıyla sohbet ederken malzeme yüklü hafriyat kamyonunun altında kalarak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER:
Yoğurtçu Parkı'nda yürüyüş yapan üniversite öğrencisini kamyon ezdi
Senim Tanay