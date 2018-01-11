Kadıköy'de yine kamyon faciası! Feci şekilde can verdi

DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

ARKADAŞLARIYLA SIHBET EDERKEN ALTINDA KALMIŞTI

Yoğurtçu Parkı'nda yürüyüş yapan üniversite öğrencisini kamyon ezdi

Senim Tanay

Kadıköy'de bugün semt pazarında alışveriş yapan Saime Gündüzoğlu, evine gitmek için yolun karşısına geçmek istedi.Bu sırada hafriyat kamyonu sürücüsü Talip Atagün kadını fark etmeyerek çarptı. Kazaya karışan sürücü gözaltına alınarak Emniyet'e götürüldü.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Saime Gündüzoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.65 yaşındaki kadının cenazesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Kadıköy'deki Yoğurtçu Parkı’nda yürüyüş yapan üniversite öğrencisi Şule Dere, çamur taşıma kamyonunun altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetmişti.Özge Kandemir adlı üniversite öğrencisi ise Kadıköy Caferağa Mahallesi’ndeki Tuğlacı Emin Bey Sokağı’nın girişindeki kaldırımda arkadaşlarıyla sohbet ederken malzeme yüklü hafriyat kamyonunun altında kalarak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.