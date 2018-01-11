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Kadıköy'de yine kamyon faciası! Feci şekilde can verdi

Kadıköy'de hafriyat kamyonu şoförü Talip Atagün, pazardan eve dönen Saime Gündüzoğlu'na çarptı. Kadın olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken şoför gözaltına alındı

11 Ocak 2018, Perşembe 16:40
Kadıköy'de yine kamyon faciası! Feci şekilde can verdi
Kadıköy'de bugün semt pazarında alışveriş yapan Saime Gündüzoğlu, evine gitmek için yolun karşısına geçmek istedi.
Bu sırada hafriyat kamyonu sürücüsü Talip Atagün kadını fark etmeyerek çarptı. Kazaya karışan sürücü gözaltına alınarak Emniyet'e götürüldü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Saime Gündüzoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

65 yaşındaki kadının cenazesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

Kadıköy'deki Yoğurtçu Parkı’nda yürüyüş yapan üniversite öğrencisi Şule Dere, çamur taşıma kamyonunun altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetmişti.  

ARKADAŞLARIYLA SIHBET EDERKEN ALTINDA KALMIŞTI

Özge Kandemir adlı üniversite öğrencisi ise Kadıköy Caferağa Mahallesi’ndeki Tuğlacı Emin Bey Sokağı’nın girişindeki kaldırımda arkadaşlarıyla sohbet ederken malzeme yüklü hafriyat kamyonunun altında kalarak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER:



Yoğurtçu Parkı'nda yürüyüş yapan üniversite öğrencisini kamyon ezdiYoğurtçu Parkı'nda yürüyüş yapan üniversite öğrencisini kamyon ezdi


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