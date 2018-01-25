Kadıköy’deki cinayetle ilgili 1 tutuklama

İstanbul Kadıköy’de bir restoranda valelerle çıkan tartışmada biri iş adamı 2 kişinin silahla vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili polise teslim olan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı