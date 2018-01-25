Kadıköy’deki cinayetle ilgili 1 tutuklama

İstanbul Kadıköy’de bir restoranda valelerle çıkan tartışmada biri iş adamı 2 kişinin silahla vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili polise teslim olan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Kadıköy’deki cinayetle ilgili 1 tutuklama
İstanbul Kadıköy'de 7 Ocak 2018 tarihinde bir restoranda valeden araç istenmesi sırasında yaşanan tartışmada iş adamı Murat Oğuzorhan ve Emre Ağbaş silahla vurularak hayatını kaybetmişti.


OLAY SONRASI KAÇTILAR


Olay sırasında silahı kullandığı iddia edilen Mehmet Halim T. ile yanında bulunan Hakan E. birlikte olay yerinden kaçmıştı. Şüphelilerden Hakan E., emniyete giderek teslim oldu.


TUTUKLANDI


Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, öğle saatlerinde Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklanma istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şüpheli Hakan E., “kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 


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