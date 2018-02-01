Kadıköy'deki Zeytin Dalı Harekatı protestosuna 7 tutuklama

Kadıköy'de 21 Ocak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto edenlere tepki gösteren kişilere saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı

01 Şubat 2018, Perşembe 19:18
Kadıköy'deki Zeytin Dalı Harekatı protestosuna 7 tutuklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Birleşik Özgürlük Güçleri (BÖG) olarak bilinen terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri iddiasıyla şüpheliler Ali Emre Ecer, Ulaş Bedri Çelik, Alptuğ Soysaltürk, Ali Tolunay Tokat, Birhat Avcı, Mehmet Yozcu ve Yasin Yıldız savcılık işlemlerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 

'SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK'TAN TUTUKLANDILAR


Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, şüpheli Ali Emre Ecer'in  toplumu TSK'nin Afrin operasyonunu protesto etmeye çağırdığı, şüpheli Ulaş Bedri Çelik'in sosyal medya hesabından terör örgütünün fotoğraflarını paylaştığı ve örgüte katılmayı teşvik eden yorumlar yazdığı belirtilirken; diğer şüphelilerin 21 Ocak'ta örgütün düzenlediği TSK'nin Afrin operasyonunun protesto eylemine tepki gösteren mağdurları darp ettikleri ifade edildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 7 şüpheli, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.  

GENÇLERE BÖYLE SALDIRDILAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, TSK’nın Afrin’e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto ederek sosyal medya üzerinden örgütlenen bir grup eylemci, 21 Ocak Pazar günü Kadıköy’de eylem yaptı. 



Devlet aleyhine slogan atan gruba kafede oturan bazı gençler tepki gösterdi. Örgüt üyeleri, kendilerine tepki gösteren 3 kişiyi kafede oturdukları sırada tekme tokat dövdüler.

Terör yandaşlarının kafedeki gençleri tekme tokat dövmesi güvenlik kameralarına da yansıdı.


Zeytin Dalı harekatını protesto etmek isteyen örgüt üyeleri Kadıköy'de gençlere saldırdıZeytin Dalı harekatını protesto etmek isteyen örgüt üyeleri Kadıköy'de gençlere saldırdı


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