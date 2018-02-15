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Kadıköy eski İlçe Emniyet Müdürü’nün gözaltına alınmasıyla ilgili emniyetten açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 4 ilde yaptığı operasyonda bir hafta önce görevden alınan Kadıköy eski İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu’nun da aralarında bulunduğu 16 kişiyi gözaltına aldı

Kadıköy eski İlçe Emniyet Müdürü’nün gözaltına alınmasıyla ilgili emniyetten açıklama
Daha önce Spor Güvenliği Şube Müdürü olan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu, bir hafta önce görevden alınarak müdüriyet emrine çekilmişti. Kocaoğlu'nun yerine ise Eğitim Şube Müdürü olan Murat Işık getirilmişti.
 

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAKTAN 15 KİŞİ TUTUKLANDI 


İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada operasyonun ilk ayağının 15  Aralık 2017 tarihinde yapıldığı ifade edildi. Açıklamada şöyle denildi: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce 15 Aralık 2017’de  Anadolu ve Avrupa yakasında faaliyet gösteren H.A. liderliğindeki suç örgütü ve üyelerine yönelik yapılan operasyonda silahlı suç örgütü kurmak-yönetmek- örgüte üye olmak-fuhşa teşvik, zorlama, yer temin etmek, zorla senet imzalamak suretiyle nitelikli yağma, cinsel saldırı, kişinin hürriyetinden yoksun bırakılması, 6136 SKM, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarından 15 kişi sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir"
 

SORGULARI SÜRÜYOR


"Örgüt üyelerinden elde edilen bilgiler ve yapılan tespitler sonucu örgütün tefecilik ayağında yer aldığı tespit edilen üyeleriyle, haklarında örgütten rüşvet aldığı ve örgüt faaliyetleri kapsamında görevini kötüye kullandığı yönünde deliller elde edilen kamu görevlilerine yönelik 15 Şubat 2018’de İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır"

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesine götürülen şüpheliler, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgulanıyor.
 

OLAYIN GEÇMİŞİ


İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silah zoru ve tehditle senet imzalattırdıkları çok sayıda kadını fuhuş yapmaya zorladığı iddia edilen şüphelilere yönelik 15 Aralık 2017’de çeşitli ilçelerde bulunan masaj salonu, cilt bakım merkezi ve güzellik salonu adı altında faaliyet gösteren 13 işyerlerine operasyon düzenlenmişti. Operasyonda şebeke liderliği yaptığı belirlenen Hakan A.’nın da arasında bulunduğu 15 kişi sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştı.
Hakan A.’nın mal varlığına ve hesaplarına el koyma kararı çıkarmasının ardından üzerine kayıtlı bulunan 10 ev, 3 arsa, 3 lüks araba, işyeri ve motosikletine el konulmuştu.

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