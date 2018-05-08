Kadıköy Fenerbahçe'de bir kadın siyanürle intihar etti

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AFAD ALARMDA

Siyanür nedir? Siyanür hakkında merak edilenler

Yaşar Can

'de dehşet! Olaysemtinde Demet Sokakta, 8 katlı Sabri Kaya apartmanının 8. katında meydana geldi. Tek başına yaşayan Nejla Göker isimli kadın, içindebulunan bir karışımı havluya döküp yüzüne kapatarak intihar etti.45 yaşlarındaki Nejla Göker uzun süredir evinden çıkmıyordu. Geçtiğimiz Pazar günü kapıcıya içinde mektup ve anahtar bulunan bir zarf teslim etti.Kapıcıdan zarfı almaya gelen adam okuduğu mektupla şoka girdi. Arkadaşının bıraktığı mektupta kadının siyanür içerek intihar ettiği yazıyordu.Olay yerine hemen polis ve itfaiye ekipleri çağırıldı. Ardından AFAD görevlileri ölçüm yapmak için binaya çıktı. İntihar girişiminde bulunan kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.Öte yandan savcı olay yerine gelerek bilgi aldı. Bu arada ölçüm yapmak için binaya giren AFAD ekipleri siyanür madde kullanıldığını tespit etti.Öte yandan eve giren AFAD ekipleri, intihar eden kadının evinin kapılarının altlarını bantla kapattığını gördü. Ekipler bu durumu, kadının intihar için kullandığı karışımın hava yoluyla sızarak komşularını etkilemesini önlemek amacıyla yapmış olabileceği şeklinde değerlendirdi.