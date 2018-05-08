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Kadıköy Fenerbahçe'de bir kadın siyanürle intihar etti

İstanbul Fenerbahçe'de 45 yaşlarında bir kadın yakınına mektup bırakarak siyanürle yaşamına son verdi

08 Mayıs 2018, Salı 19:09
Kadıköy Fenerbahçe'de bir kadın siyanürle intihar etti
POSTA.COM.TR -ÖZEL

İstanbul Kadıköy'de dehşet! Olay Fenerbahçe semtinde Demet Sokakta, 8 katlı Sabri Kaya apartmanının 8. katında meydana geldi. Tek başına yaşayan Nejla Göker isimli kadın, içinde siyanür bulunan bir karışımı havluya döküp yüzüne kapatarak intihar etti. 

45 yaşlarındaki Nejla Göker uzun süredir evinden çıkmıyordu. Geçtiğimiz Pazar günü kapıcıya içinde mektup ve anahtar bulunan bir zarf teslim etti.

Kapıcıdan zarfı almaya gelen adam okuduğu mektupla şoka girdi. Arkadaşının bıraktığı mektupta kadının siyanür içerek intihar ettiği yazıyordu.



Olay yerine hemen polis ve itfaiye ekipleri çağırıldı. Ardından AFAD görevlileri ölçüm yapmak için binaya çıktı. İntihar girişiminde bulunan kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.

AFAD ALARMDA

Öte yandan savcı olay yerine gelerek bilgi aldı. Bu arada ölçüm yapmak için binaya giren AFAD ekipleri siyanür madde kullanıldığını tespit etti.

İşte, siyanürle intihar eden kadının yakınına bıraktığı o zarf



Öte yandan eve giren AFAD ekipleri, intihar eden kadının evinin kapılarının altlarını bantla kapattığını gördü. Ekipler bu durumu, kadının intihar için kullandığı karışımın hava yoluyla sızarak komşularını etkilemesini önlemek amacıyla yapmış olabileceği şeklinde değerlendirdi. 



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