Kadıköy-Moda Nostaljik Tramvayı, İBB'ye devredildi

CHP'Lİ ÜYELER KARŞI ÇIKTI



GÜNCEL BEDELİ, 11 MİLYON 240 BİN 963 LİRA

Adem Özdoğan

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen ve mülkiyeti İETT'ye ait olan T3 Kadıköy-Moda Nostaljik Tramvay Hattı'nın, istasyonları, yolcu terminalleri, durakları, hatta çalışan raylı araçları, bu iş ve işlemlerle ilgili tesisleri, eklenti veya bütünleyici parçalarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bedeli mukabili bütün hakları, sorumlulukları kapsayacak şekilde devredilmesini öngören protokol, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ele alındı.İBB Başkanı Mevlüt Uysal ve İETT Genel Müdür Vekili Ahmet Bağış'ın imzalarının bulunduğu devir protokolüne, CHP'li üyeler karşı çıktı.CHP Meclis Üyesi Hakkı Sağlam, İETT'nin İSKİ gibi köklü kuruluşlardan biri olduğunu, kurumun eskiden çatı görevi gördüğünü ve tüm toplu ulaşımı koordine ettiğini ancak son yıllarda ellerindeki yetki ve olanakların alındığını savundu.İstanbul'da toplu ulaşımın ve raylı sistemin tökezlediğini bunun da uygulanan yanlış politikalardan kaynaklandığını ileri süren Sağlam, "Bu yanlış kararlardan vazgeçilirse İstanbul'un temel sorunlarının tamamı çözülür. İETT'den elinizi çekin" dedi.Eleştirilere cevap veren Hukuk Komisyonu Başkanı Osman Gökçebaş, Hakkı Sağlam'ın kamu yararına olan tüm kararlara muhalefet ettiğini söyledi.Kadıköy-Moda Nostaljik Tramvay Hattı'nın kaldırılmayacağını, kamu eliyle yine hizmet vermeye devam edeceğini dile getiren Gökçebaş, "Zaten 2011 yılında 2320 sayılı İBB Meclisi'nde alınmış kararda raylı sistemlerin, Büyükşehir Belediyesi'ne devredildiği belirtilmiş. Eski karara istinaden burayı büyükşehir bünyesine alıyoruz. Halihazırda orayı yine belediyemizin iştiraki olan Ulaşım A.Ş. işletecektir. Hakkı Sağlam, her olumlu şeye muhalefet ede ede sözüne itibar edilmesini ortadan kaldırdı. İETT ayrı bir kurum değil, kamu hizmeti veren ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir kuruluştur. Bu tür kararların alınması gayet normaldir" diye konuştu.CHP Meclis Üyesi Ercan Erdem ise Kadıköy Belediyesi'nde 10 sene Meclis üyeliği yaptığını ifade ederek, devrin para aktarmak amacıyla yapıldığını savundu.Halihazırda söz konusu tramvay hattının Ulaşım A.Ş. tarafından işletildiğini dile getiren Erdem, İETT'nin malının Büyükşehir'e devretmenin doğru olmadığını iddia etti.Konuşmaların ardından İBB Meclisi İkinci Başkanvekili Göksel Gümüşdağ, imzalanan protokolü üyelerin oylamasına sundu.CHP'lilerin ret oyu verdiği devir protokolü, oy çokluğuyla kabul edilerek Meclis'ten geçti. Böylece, Kadıköy-Moda Nostaljik Tramvayı'nın, İETT'den alınarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi onaylanmış oldu.Raylı sistemlerin devir bedelinin bu hattın kayıtlı maliyet bedellerinin tamamından oluştuğu belirtilen protokolde, devir tarihinde İETT muhasebe kayıtlarında hattın duran varlıklarının ilgili hesaplardaki güncel değerinin 11 milyon 240 bin 963 lira olduğu vurgulandı.T3 Kadıköy-Moda Nostaljik Tramvayı'nın hesaplanan devir bedellerinin İETT'nin İBB'ye olan borcundan mahsup edileceği, varsa kalan miktarının Büyükşehir Belediyesi tarafından İETT'ye ödeneceği kaydedildi.