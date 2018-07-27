Kadıköy Tiyatro Festivali başlıyor! Kadıköy Belediyesi Tiyatro Festivali, 2 Ağustos’ta başlıyor. İki hafta sürecek festivalde 14 oyun ücretsiz sahnelenecek ve yoğun ilgi nedeniyle davetiyeli olarak izlenecek. Oyun davetiyeleri, her bir oyunun etkinlik günü 13:00 – 18:00 saatleri arasında, Kadıköy Belediyesi’nin Caddebostan Kültür Merkezi, Kozyatağı Kültür Merkezi, Süreyya Operası ve Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi gişelerinden alınabilecek