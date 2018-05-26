Olay, Caferağa Mahallesi Sakızgül Sokak'ta bulunan bir sinemanın önünde saat 02.45 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sokakta yürüyen ve arkadaş oldukları öğrenilen üç kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü.

AĞIR YARALANDI

Kavgada Abdülkadir Kortkay, gögüs kısmından ağır şekilde yaralanırken, bıçağı kullandığı belirtilen kişi de yara aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevredeki taksiciler ağır yaralanan Kortkay'ı bir taksiye bindirerek hastaneye kaldırdı. Olayı gerçekleştiren ve yaralı şüpheli ise polis tarafından Moda Caddesi'nde elindeki bıçakla yakalandı. Bir kişinin de olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

POLİS GELİNCE KENDİNİ KESMEYE BAŞLADI

Bıçaklayan Enes Can Aksakal'ın yakalanışını gören Fikret Yasin ise “Biz kafede oturuyorduk, bu arkadaş nara atarak geliyordu, buradakilerin demesine göre, yukarıda bir yerde biri ile kavga etmiş kalbine bıçak saplamış. Bu arkadaşta buraya kadar geldi etrafa sataştı. Buraya da polis gelince kendini bıçaklamaya başladı. En sonunda polis biber gazı sıkarak durdurdu. Herhalde arkadaş uyuşturucu etkisinde ve ya fazla alkollüydü. Polis yakaladığında bile ‘Polis çağırın’ diye bağrıyordu” dedi.