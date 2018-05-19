Kadıköy’de tarihi binadan kopan parçalar yola düştü
Kadıköy’de kullanılmayan tarihi bir binadan kopan parçalar yola ve kaldırıma düştü
Kadıköy Yeldeğirmeni Mahallesi'ndeki 5 katlı tarihi binadan kopan parçaların yola ve kaldırıma gürültüyle
düşmesi üzerine çevredekiler polis ve belediye ekiplerine haber verdi.
TARİHİ ESERMİŞ
Bölgeye gelen ekipler, binanın çevresine güvenlik şeridi çekti.Belediye yetkilileri, binanın ilçedeki tarihi eserler envanterinde yer aldığını ve uzun süredir kullanılmadığını belirtti.
Kaldırıma ve yola düşen parçalar, belediye ekiplerince temizlendi.
AA