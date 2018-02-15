Kadın 16 son Bölüm ve 17. Bölüm fragmanı yayınlandı

Büşra Kamış

İzlenme oranı yüksek olan dizilerden biri'ınSalı akşamı saat 20.00'da FOX tv ekranlarında geldi. Dizinin nefes kesen bölümünün ardındanda yayınlandı.nda Hatice'nin Bahar'ın evden gitmesini istemesinden sonra aşırı tepki gösteren Enver'de Bahar ile gitme kararı aldı! Peki bundan sonra neler olacak? Heyecan ve entrikanın eksik olmadığı diziyle ilgili son bilgiler burada.Kadın 17. bölüm fragmanını kaçırmamak için aşağıda bulunan linki tıklayabilir kesintisiz hemen izleyebilirsiniz.Bahar’ın hastalığına ve ciddiyetine inanmayan Şirin, dikkatleri kendi üzerine çekmek için elinden geleni yapar. Bu defa çok daha farklı planlar peşindedir. Sarp’ın annesini gördükten sonra ise Bahar’ın kafası daha çok karışmıştır. Sarp’ın yaşıyor olabilme düşüncesi bile onu mutlu etmeye yeter.Her fırsatta Bahar’ın yanında olan Arif ise duygularını belli etmeye başlar ve Bahar’ın sürekli Sarp hakkında konuşması giderek canını sıkmaktadır. Şirin’in evden kaçması üzerine hassaslaşan Hatice ise Şirin’in baskılarından sonra bir seçim yapmak zorundadır. Şirin mi? Yoksa Bahar mı?Bahar'ın hastalığını öğrenen Enver ve Hatice evlatlarının üzüntüsüyle yaşarken Bahar tesadüfen gördüğü bir yüz sayesinde tekrar umut doldu! Sarp kendisine yepyeni bir hayat mı kurdu?