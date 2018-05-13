Kadın 29. bölüm fragmanı yayınlandı. Kadın yeni bölümde Bahar hakkındaki yapılan yorumlar Enver'i çileden çıkarıyor. Yusuf'un sözlerine sinirlenen Enver, gereken cevabı verirken Bahar'ın kalbinde daha da yüceliyor. Öte yandan Doruk Arif'i babası olarak görmek isterken Enver Sarp'ın yaşadığını tesadüfen de olsa öğreniyor. Şirin'in de bu olayı bildiğini öğrenince şoke oluyor. Şimdi Enver öz kızı gibi sevdiği Bahar'a gerçekleri açıklayacaktır.

















ŞİRİN'DEN ŞOKE EDEN SÖZ





Bahar, Doruk'u kırmayıp "atçılık" oynuyor. Fakat o kadar büyük acılar çekiyor ki bu acılar dayanılmaz hale geliyor. Diğer yandan flaş bir gelişme yaşanıyor. Hatice ile Sarp ilk kez yüz yüze geliyor. Bu anlarda neler yaşanacağı ise şimdiden merak konusu... Pırıl, Amerika'dan dönerken Şirin ise hayaller kurup "Sarp hoş geldin sevgilim" diyerek seyirciyi şoke ediyor.

















SON BÖLÜMDE NELER OLDU?





Şirin, Sarp’ın yaşadığını ve tehdit edildiğini Hatice’ye anlatır. Hatice, önce Şirin’in anlattıklarına inanmayıp hayal gördüğünü düşünse de daha sonra ona inanır. Bahar’ın her geçen gün hastalığı daha çok ilerlemekte ve baş dönmeleri de artmaktadır. Bahar’ın bir an önce ilik nakli olması gerektiğini söyleyen Jale, Şirin’in tedavi sürecinde, başka ilik aramaya devam eder. Bahar’ın bir kardeşi daha olabileceğini düşünen ve son çare eski kocasının sevgilisine giden Hatice’nin bir planı vardır. Bahar’a doğum günü sürprizi yapmak isteyen Enver herkesi organize eder. Doğum gününde alınan hediyelerden biri Bahar’ı utandırırken, diğeri ise üzecektir...











