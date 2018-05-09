Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Kadın 29. bölüm fragmanı (son bölüm izle) yayınlandı: 'Sarp hoş geldin sevgilim'

Kadın 29. bölüm fragmanı yayınlandı. Kadın yeni bölümde Doruk'un isteğini yerine getirmeye çalışan Bahar hastalığı yüzünden büyük acılar çekse de oğlu için tüm acılara katlanıyor. Öte yandan Pırıl, Amerika'dan dönerken Şirin ise hayaller kurup "Sarp hoş geldin sevgilim" diyerek seyirciyi şoke ediyor.
 

Kadın 29. bölüm fragmanı (son bölüm izle) yayınlandı: 'Sarp hoş geldin sevgilim'
Salı günleri seyirciyi ekrana kilitleyen Kadın dizisinin 29. bölüm fragmanı yayınlandı. Kadın yeni bölümde hastalığı gitgide ilerleyen Bahar, Doruk'u kırmayıp "atçılık" oynuyor. Fakat o kadar büyük acılar çekiyor ki bu acılar dayanılmaz hale geliyor. Diğer yandan flaş bir gelişme yaşanıyor. Hatice ile Sarp ilk kez yüz yüze geliyor. Bu anlarda neler yaşanacağı ise şimdiden merak konusu... Pırıl, Amerika'dan dönerken Şirin ise hayaller kurup "Sarp hoş geldin sevgilim" diyerek seyirciyi şoke ediyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şirin, Sarp’ın yaşadığını ve tehdit edildiğini Hatice’ye anlatır. Hatice, önce Şirin’in anlattıklarına inanmayıp hayal gördüğünü düşünse de daha sonra ona inanır. Bahar’ın her geçen gün hastalığı daha çok ilerlemekte ve baş dönmeleri de artmaktadır. Bahar’ın bir an önce ilik nakli olması gerektiğini söyleyen Jale, Şirin’in tedavi sürecinde, başka ilik aramaya devam eder. Bahar’ın bir kardeşi daha olabileceğini düşünen ve son çare eski kocasının sevgilisine giden Hatice’nin bir planı vardır. Bahar’a doğum günü sürprizi yapmak isteyen Enver herkesi organize eder. Doğum gününde alınan hediyelerden biri Bahar’ı utandırırken, diğeri ise üzecektir...

SON BÖLÜM İZLE

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Lori Laughlin'in kızı Isabella Giannulli seçtiği kıyafet yüzünden zor anlar yaşadı

Lori Laughlin'in kızı Isabella Giannulli seçtiği kıyafet yüzünden zor anlar yaşadı
Galatasaraylı taraftarın Tarkan endişesi

Galatasaraylı taraftarın Tarkan endişesi
Ünlüleri buluşturan davet

Ünlüleri buluşturan davet

Hakan Ural eski eşi Sibel Can'a övgü yağdırdı

Hakan Ural eski eşi Sibel Can'a övgü yağdırdı
Rektör Prof. Dr. Necdet Budak rock konserinde sahne aldı

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak rock konserinde sahne aldı
Zahide Yetiş'in büyük heyecanı

Zahide Yetiş'in büyük heyecanı
Serel Yereli çıplak paylaşım sonrası Instagram hesabını kapattı

Serel Yereli çıplak paylaşım sonrası Instagram hesabını kapattı
Serdar Ortaç: Param bitti, Chloe yanımda kaldığına göre beni seviyor

Serdar Ortaç: Param bitti, Chloe yanımda kaldığına göre beni seviyor

Cansu Taşkın ödül gecesine damga vurdu

Cansu Taşkın ödül gecesine damga vurdu
Katy Perry’den Taylor Swift’e özür mektubu

Katy Perry’den Taylor Swift’e özür mektubu
Nusret'in külliyesinin maliyeti 4.5 milyon TL'yi buldu!

Nusret'in külliyesinin maliyeti 4.5 milyon TL'yi buldu!