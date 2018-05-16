Kadın 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Şok karşılaşma...

Kadın 30. bölüm fragmanı yayınlandı. Kadın yeni bölümde Şirin, Levent'ten Sarp ile Enver'i buluşturmasını istiyor. Levent ise kullanıldığını iyice anlıyor. Enver ise kızı şirini polise gitmekle tehdit edip sonunda da Sarp ile görüşmek için ofisine gidiyor. Enver'in Sarp'a ne diyeceği herkes tarafından merak ediliyor.





SARP'IN ANNESİ BAHAR'A GİDİYOR





Yeni bölümle birlikte bomba bir gelişme yaşanıyor. Sarp'ın annesi Julide, Bahar'ın yanına geliyor. Bahar, Julide'yi görünce neye uğradığını şaşırıyor. Julide Bahar'a Sarp'ın yaşadığını açıklayacak mı?

















SON BÖLÜMDE NELER OLDU?





Her ne olursa olsun Bahar’ın ailesinin zarar görmesini istemeyen Alp, Şirin ile konuşmaya gider. Levent ise Şirin’in Alp’e olan tavırlarından ve heyecanından rahatsız olur. Hastalığının ilerlemesi üzerine iyice halsizleşen ve ağrıları artan Bahar, çocuklarının üzülmemesi için de her şeyi yapmaya hazırdır. Alp’in Amerika’ya dönmeyeceğinden emin olan Pırıl, geri dönmeye karar verir. Jülide’nin eline Alp’in hayatıyla ilgili bir koz geçmesi üzerine de Pırıl cephesinde işler iyice karışacaktır. Bahar’ın bozulan telefonunu tamirciye götüren Enver ise inanamayacağı bir gerçekle yüzleşir...



