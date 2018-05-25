Kadın 31. bölüm 1, 2 ve 3. fragmanı yayınlandı. Kadın yeni bölümde Ceyda sayesinde tüm cesaretini toplayıp sahil kenarından Bahar'a açılıyor. Bahar, iki çocuğunu ve hastalığını öne sürerken Arif, "Ben seni her halinle seviyorum" diyerek çok güzel cümleler sarf ediyor. Bu durum Bahar'ın çok hoşuna gidiyor.

SÜRPRİZ KARŞILAŞMA

Rahatsızlanan Bahar, Arif ve Ceyda'yla birlikte hastaneye gidiyor. Bu anlarda müthiş bir gelişme yaşanıyor. Arabadan dışarı bakan Bahar, Sarp'ı görüyor. İkili göz göze geliyor. Bakalım bu karşılaşma sonrası neler olacak?

Enver ile Bahar arasında duygusal anlar yaşanırken, Bahar üvey babasını neşelendirmeye çalışıyor. Öte yandan Enver, Sarp ile buluşmak için yola koyulurken Sarp'ın babası da hain emellerini devreye sokarak bu görüşmeye engel olmaya çalışıyor. Nitekim de öyle oluyor, Enver'den kötü haber geliyor. Hatice, Şirin ve Bahar hayatının şokunu yaşıyor ve gözyaşlarına boğuluyor.

Bu haberi de okudular Kadın 31. yeni bölüm 1. ve 2. fragmanı yayınlandı! Bahar Sarp'ı öğreniyor mu?

BAHAR SARP'I ÖĞRENİYOR MU?

Enver, Sarp'ın yaşadığını Ceyda ve Yeliz'e söylüyor. Yeliz, bunu duyunca büyük bir mutluluk yaşıyor ve en yakın arkadaşının iyileşmesi için bu haberin olumlu olacağını düşünüyor. Fragmandaki son sahnede Yeliz, Bahar'ı karşısına alıyor. Yoksa Bahar, eşinin yaşadığını öğrenecek mi?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sarp’ın yaşadığını öğrenen Enver ne yapacağını bilemez. Tüm yaşananlardan sonra Bahar’dan hiçbir şey saklamamak için kendine bir söz veren Enver, Sarp ile görüşmek için elinden geleni yapar. Sarp ile tek bağlantısı olan Levent, Şirin’in Sarp’a olan tavrından rahatsız olur ve artık ona yardım etmek istemediğine karar verir. Nisan ve Doruk ise çok sevdikleri Arif abilerinin duygularını fark etmeye başlar. Pırıl’ı sürekli tehdit eden Jülide, elinde güçlü bir koz olması için Bahar’ın yanına gider. Bundan şüphelenen Bahar’ın aklında ise bir soru işareti oluşur. Sarp hayatta mı?