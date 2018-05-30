Kadın 31. son bölüm izle! 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Kadın 31. bölümü dün akşam yayınlandı. Kadın son bölümde heyecan tavan yaptı. Sarp'ın babası görüşmeye engel olmak için Enver'e işini bitirmek için plan yaptı. Enver ağır yaralanırken acilen hastaneye kaldırıldı. Sarp büyük bir üzüntü yaşarken olayı duyan Bahar ailesini ve arkadaşlarını da alıp hastaneye koştu. Burada Bahar ile Sarp karşı karşıya geldi. Fakat birbirlerini görüp görmedikleri henüz belli değil...

KADIN SON BÖLÜM İZLE

KADIN 32. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Başta Hatice olmak üzere herkes Enver için endişeleniyor. Enver'den güzel bir haber beklerken Doruk dışarıda Sarp ile karşılaşıyor. Doruk, Sarp'ı görünce "Baba" diye sesleniyor. Bu karşılaşma sonrası neler yaşanacağı diziseverleri müthiş heyecanlandırmış durumda...

Kadın 32. bölümüyle 5 Haziran Salı Günü Fox TV ekranlarında...















