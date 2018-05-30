Kadın 31. son bölüm izle! 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Kadın 31. bölüm dün akşam ekranlara geldi. Kadın son bölüm son sahnede seyirciyi şoke eden bir gelişme yaşandı. Enver'in hastaneye kaldırılması Bahar ile Sarp'ı karşı karşıya getirdi. İkilinin birbirlerini görüp görmedikleri ise herkes tarafından merak edildi.
Kadın 31. bölümü dün akşam yayınlandı. Kadın son bölümde heyecan tavan yaptı. Sarp'ın babası görüşmeye engel olmak için Enver'e işini bitirmek için plan yaptı. Enver ağır yaralanırken acilen hastaneye kaldırıldı. Sarp büyük bir üzüntü yaşarken olayı duyan Bahar ailesini ve arkadaşlarını da alıp hastaneye koştu. Burada Bahar ile Sarp karşı karşıya geldi. Fakat birbirlerini görüp görmedikleri henüz belli değil...
KADIN 32. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Başta Hatice olmak üzere herkes Enver için endişeleniyor. Enver'den güzel bir haber beklerken Doruk dışarıda Sarp ile karşılaşıyor. Doruk, Sarp'ı görünce "Baba" diye sesleniyor. Bu karşılaşma sonrası neler yaşanacağı diziseverleri müthiş heyecanlandırmış durumda...
Kadın 32. bölümüyle 5 Haziran Salı Günü Fox TV ekranlarında...