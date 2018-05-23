Kadın 31. bölüm fragmanı yayınlandı. Kadın yeni bölümde Enver ile Bahar arasında duygusal anlar yaşanırken, Bahar üvey babasını neşelendirmeye çalışıyor. Öte yandan Enver, Sarp ile buluşmak için yola koyulurken Sarp'ın babası da hain emellerini devreye sokarak bu görüşmeye engel olmaya çalışıyor. Nitekim de öyle oluyor, Enver'den kötü haber geliyor. Hatice, Şirin ve Bahar hayatının şokunu yaşıyor ve gözyaşlarına boğuluyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sarp’ın yaşadığını öğrenen Enver ne yapacağını bilemez. Tüm yaşananlardan sonra Bahar’dan hiçbir şey saklamamak için kendine bir söz veren Enver, Sarp ile görüşmek için elinden geleni yapar. Sarp ile tek bağlantısı olan Levent, Şirin’in Sarp’a olan tavrından rahatsız olur ve artık ona yardım etmek istemediğine karar verir. Nisan ve Doruk ise çok sevdikleri Arif abilerinin duygularını fark etmeye başlar. Pırıl’ı sürekli tehdit eden Jülide, elinde güçlü bir koz olması için Bahar’ın yanına gider. Bundan şüphelenen Bahar’ın aklında ise bir soru işareti oluşur. Sarp hayatta mı?

KADIN 30. BÖLÜM İZLE











