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Kadın dizisi 15. bölümden sonra 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kadın dizisi yeni bölüm fragmanı telefon sırrı ortaya çıkan Şirin'in nasıl bir adım atacağını gösterecek. Çocukların Şirin'in telefonundan annelerini araması genç kadının Sarp'ın telefonuyla ilgili sırrının ortaya çıkmasına neden olmuştu. Peki, yeni bölümde yaşanacakların aktarıldığı Kadın 16. bölüm tanıtımı ne zaman yayınlanacak?

07 Şubat 2018, Çarşamba 11:22
Kadın dizisi 15. bölümden sonra 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kadın son bölümde Şirin'in evi terk etmesi Hatice'nin Bahar'a karşı tavır almasına neden omluştu. Telefonda yazan ifadede “O Kadın” aramasını gören Bahar telefona cevap vermemekle eline geçen büyük fırsatı tepmiş oldu. Kadın’da gelecek hafta yaşanacak olayların aktarılacağı tanıtım videosunun ise cumartesi günü yayınlanması bekleniyor.


KADIN DİZİSİ FRAGMAN VİDEOSU VE 15. BÖLÜM ÖZETİ


Bahar’ın kendi odasına geçmesini hazmedemeyen Şirin onunla kavga etmek için çabalayacak. Şirin’i başından uzaklaştırmaya çalışan Bahar ise kız kardeşinin direnmesin karşısında öfkesine yenik düşecek. “Senin acilen hastaneye yatman gerek” diyen Bahar, Şirin’i ittirdikten sonra sakinleşecek. Yaşananlara şahit olan Hatice ise olay karşısında sessiz kalacak.

Şirin’in evi terk etmesiyle birlikte işler yine karışacak. Bahar’ın olaydan kendisini sorumlu hissetmesi ise yeni gelişmeleri beraberinde getirecek. Çocukların annelerini Şirin’in telefonundan aradıklarını söylemesi ise tüm dengeleri değiştirecek. Sarp’ın yaşadığının kesinleşmesiyle birlikte eşiyle geçirdiği dakikalar ekrana taşınacak.


Kadın dizisi oyuncularıKadın dizisi oyuncuları
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