Kadın dizisi 15. bölümden sonra 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı?



KADIN DİZİSİ FRAGMAN VİDEOSU VE 15. BÖLÜM ÖZETİ

Kadın dizisi oyuncuları

Kadın dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? (İşte 11. bölüm yayın tarihi)

Elif Bayram

son bölümde Şirin'in evi terk etmesikarşı tavır almasına neden omluştu. Telefonda yazan ifadede “O Kadın” aramasını gören Bahar telefona cevap vermemekle eline geçen büyük fırsatı tepmiş oldu. Kadın’da gelecek hafta yaşanacak olayların aktarılacağı tanıtım videosunun ise cumartesi günü yayınlanması bekleniyor.kendi odasına geçmesini hazmedemeyen Şirin onunla kavga etmek için çabalayacak. Şirin’i başından uzaklaştırmaya çalışan Bahar ise kız kardeşinin direnmesin karşısında öfkesine yenik düşecek. “Senin acilen hastaneye yatman gerek” diyenittirdikten sonra sakinleşecek. Yaşananlara şahit olan Hatice ise olay karşısında sessiz kalacak.Şirin’in evi terk etmesiyle birlikte işler yine karışacak. Bahar’ın olaydan kendisini sorumlu hissetmesi ise yeni gelişmeleri beraberinde getirecek. Çocukların annelerini Şirin’in telefonundan aradıklarını söylemesi ise tüm dengeleri değiştirecek. Sarp’ın yaşadığının kesinleşmesiyle birlikte eşiyle geçirdiği dakikalar ekrana taşınacak.