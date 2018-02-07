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Kadın dizisi oyuncuları

Med Yapım ve MF Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmenliğini Merve Girgin Aytekin'in yaptığı, senaryosunu Hande Altaylı'nın yazdığı Japon dizisi Woman'dan uyarlanan Kadın'ın oyuncu kadrosunda Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar, Ayça Erturan gibi isimler rol alıyor. İşte Kadın dizisinin oyuncuları...

07 Şubat 2018, Çarşamba 11:23
Kadın dizisi oyuncuları

Özge Özpirinççi (Bahar Çeşmeli)

1 Nisan 1986 İstanbul doğumlu oyuncu 1.68 boyunda ve 54 kilo. Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri bölümü mezunu. Kavak yelleri, Cesaretin Var Mı Aşka, Melekler Korusun, Al Yazmalım, Aramızda Kalsın gibi dizilerde rol aldı. Son olarak Aşk Yeniden dizisinde rol alan oyuncu büyük bir kitleye sahip oldu.


 


Caner Cindoruk (Sarp Çeşmeli)

1 ocak 1980 Adana doğumlu yetenekli oyuncu Çukurova Üniversitesi'nde eğitimini tamamladı. Oyunculuk eğitimi aldıktan sonra bir çok dizide rol aldı. Beynelminel, Hanımın Çiftliği, Geç Gelen Bahar, Yaprak Dökümü, Aramızda Kalsın bunlardan sadece bazıları.


 

Bennu Yıldırımlar (Hatice Sarıkadı)

22 Kasım 1969 İstanbul doğumlu oyuncu Süper Baba dizisinde Elif, Yaprak Dökümü dizsinde ise Fikret karakteriyle tanındı. İstanbul Ünversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümü mezunu. 


 

Ayça Erturan (Yeliz Ünsal)

1983 İstanbul doğumlu oyuncu Marmara Üniversitesi Radyo ve televizyon bölümü mezunu. Annesi ev hanımı babası ise bankacı. BKM Mutfak ekibinin en iyi oyuncularından biri. 1.70 boyunda ve 60 kiloda olan oyuncunun göz rengi kahverengi aynı zamanda saç rengi de kahverengi. Avrupa Yakası, Neşeli Hayat, Çok Güzel Hareketler Bunlar, Evli ve Öfkeli gibi yapımlarda rol aldı.


 

Ece Özdikici (Jale Demir)

2 Temmuz 1982 Ankara doğumlu oyuncu 1.72 boyunda ve 65 kilo. Burcu yengeç, göz rengi siyah ve saç rengi de siyah. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro bölümü mezunu. Mert Dural ile evli. Küçük Hanımefendi, Arka Sokaklar, Anadolu Kaplanı, Bir Aşk Hikayesi ve Poyraz Karayel gibi dizilerde rol aldı.


 

Şerif Erol

8 Ekim 1963 doğumlu oyuncu 1.79 boyunda ve 68 kilo. Boğaziçi Üniversitesi Filiz bölümü mezunu.Şeref Meselesi dizisinde Hasan Kılıç karakterini canlandırdı. Kalbim Egede Kaldı dizisinde Osman karakterine hayat verdi.


 

Seray Kaya (Şirin Sarıkadı)

4 Şubat 1991 İstanbul doğumlu genç ve güzel oyuncu 1.65 boyunda 54 kilo. İlk televizyon deneyimini Huzur Sokağı'nda yaşadı. Kocamın Ailesi, Evli ve Öfkeli ve Rengarenk gibi dizilerde rol aldı.


Feyyaz Duman (Arif)

İçerde dizisinde Serkan karakterini canlandırdı.


 

Devrim Özder Akın (Musa Demir)

1975 İstanbul doğumlu oyuncu Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümü mezunu. Devrim Arabaları, Kanımdaki Barut, Umutsuz Ev Kadınları gibi dizilerde rol aldı.



Kübra Süzgün (Nisan Çeşmeli) 


 

Ali Semi Sefil (Doruk)

17 Ocak 2013 doğumlu çocuk oyuncu. Kelebekler isimli sinema filminde rol aldı.



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