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Kadın dizisinin 11. bölüm fragmanları yayınlandı (Kadın dizisi 11.bölüm bu hafta neden yok?

Oyuncu kadrosu ve senaryosuyla dikkatleri üzerine çeken Kadın dizisinin 11. bölüm fragmanları yayınlandı ama dizinin Fox Tv yayın akışında yer almaması kafalarda soru işareti bıraktı.

02 Ocak 2018, Salı 15:17
Kadın dizisinin 11. bölüm fragmanları yayınlandı (Kadın dizisi 11.bölüm bu hafta neden yok?
Kadın dizisinin 11. bölümü neden yok sorusu binlerce dizisever tarafından çok merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Kadın dizisinin 2 Ocak tarihli yayın akışında yer almaması izleyiciler tarafından merak edildi. Dizinin yeni bölüm fragmanları geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Peki, Kadın 11. bölüm ne zaman? Yeni bölüm neden yok?

Kadın dizisinin yeni bölümü bir hafta gecikmeli olarak 9 Ocak Salı günü yayınlanacak.

KADIN DİZİSİ 11. BÖLÜM 1. FRAGMAN



KADIN DİZİSİ 11. BÖLÜM 2. FRAGMAN


SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?


Şirin’in sürekli telefon ile rahatsız etmesi Bahar’ın sinirlerini bozmaya başlamıştır. Jale ve Sinan’ın ısrarları üzerine hastaneye giden Bahar, hastanede karşılaştığı şüpheli tavırlardan sonra bir şeylerin ters gittiğini anlar. Bahar’ın hayattaki en büyük korkusu ise çocuklarını yalnız bırakma düşüncesidir. Tüm yaşanan şeylerden sonra Enver’in Şirin’e karşı şüpheleri her geçen gün daha çok artar ve eline Şirin ile ilgili bir koz geçer. Enver bu kozu iyi kullanabilecek midir?


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