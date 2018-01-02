Kadın dizisinin 11. bölüm fragmanları yayınlandı (Kadın dizisi 11.bölüm bu hafta neden yok?

KADIN DİZİSİ 11. BÖLÜM 1. FRAGMAN



KADIN DİZİSİ 11. BÖLÜM 2. FRAGMAN

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kadın dizisinden büyük vefa!

Kadın dizisi 3. bölümde Bahar babasının sırlarını öğreniyor

Haber Merkezi

neden yok sorusu binlerce dizisever tarafından çok merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Kadın dizisinin 2 Ocak tarihli yayın akışında yer almaması izleyiciler tarafından merak edildi. Dizinin yeni bölüm fragmanları geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Peki, Kadın 11. bölüm ne zaman? Yeni bölüm neden yok?Kadın dizisinin yeni bölümü bir hafta gecikmeli olarak 9 Ocak Salı günü yayınlanacak.sürekli telefon ile rahatsız etmesisinirlerini bozmaya başlamıştır. Jale ve Sinan’ın ısrarları üzerine hastaneye giden Bahar, hastanede karşılaştığı şüpheli tavırlardan sonra bir şeylerin ters gittiğini anlar. Bahar’ın hayattaki en büyük korkusu ise çocuklarını yalnız bırakma düşüncesidir. Tüm yaşanan şeylerden sonra Enver’in Şirin’e karşı şüpheleri her geçen gün daha çok artar ve eline Şirin ile ilgili bir koz geçer. Enver bu kozu iyi kullanabilecek midir?