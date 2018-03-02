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Kadın dizisinin Şirin'i Seray Kaya, Birkan Batuk ile aşk yaşıyor

Kadın dizisinde Şirin karakterini canlandıran Seray Kaya, gönlünü Anadolu Efes forması giyen Birkan Batuk'a kaptırdı

02 Mart 2018, Cuma 09:19
Kadın dizisinin Şirin'i Seray Kaya, Birkan Batuk ile aşk yaşıyor
Çift, önceki gün Instagram'da fotoğraflarını paylaşarak aşklarını ilan etti. Seray Kaya, ''Kahramanım'' yazarken Birkan Batuk ise, kalp emojisi koydu.

EVLİLİK YOLUNDALAR

İkilinin, arkadaş ortamında tanıştıkları öğrenilirken, evlilik yolunda hızla ilerledikleri ve yanın zamanda ailelerinin tanışacağı iddia edildi.

SERAY KAYA'NIN PAYLAŞIMI:



BİRKAN BATUK'UN PAYLAŞIMI:


 

ESKİ MAKYÖZ YENİ OYUNCU

Yeni nesil oyuncular arasında yer alan Seray Kaya 1991 doğumlu. Oyunculuk kariyerine başlamadan önce, uzun bir süre makyözlük yapmış, daha sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde eğitim almış. Birçok dizide rol alan Seray Kaya şu an Kadın dizisinde Şirin karakterini canlandırıyor.

Seray Kaya daha önce Mustafa Mert Koç, Yılmaz Kunt, Gökhan Alkan'la yaşadığı aşkla gündemdeydi.



 


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