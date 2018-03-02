Kadın dizisinin Şirin'i Seray Kaya, Birkan Batuk ile aşk yaşıyor

Çift, önceki gün Instagram'da fotoğraflarını paylaşarak aşklarını ilan etti. Seray Kaya
, ''Kahramanım'' yazarken Birkan Batuk
ise, kalp emojisi koydu.
EVLİLİK YOLUNDALAR
İkilinin, arkadaş ortamında tanıştıkları öğrenilirken, evlilik yolunda hızla ilerledikleri ve yanın zamanda ailelerinin tanışacağı iddia edildi.
SERAY KAYA'NIN PAYLAŞIMI:
BİRKAN BATUK'UN PAYLAŞIMI:
ESKİ MAKYÖZ YENİ OYUNCU
Yeni nesil oyuncular arasında yer alan Seray Kaya
1991 doğumlu. Oyunculuk kariyerine başlamadan önce, uzun bir süre makyözlük yapmış, daha sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde eğitim almış. Birçok dizide rol alan Seray Kaya
şu an Kadın dizisinde Şirin
karakterini canlandırıyor.
Seray Kaya
daha önce Mustafa Mert Koç, Yılmaz Kunt, Gökhan Alkan'la yaşadığı aşkla gündemdeydi.
Çiğdem Saltık