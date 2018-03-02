Kadın dizisinin Şirin'i Seray Kaya, Birkan Batuk ile aşk yaşıyor

EVLİLİK YOLUNDALAR

SERAY KAYA'NIN PAYLAŞIMI:

BİRKAN BATUK'UN PAYLAŞIMI:

ESKİ MAKYÖZ YENİ OYUNCU

Çiğdem Saltık

Çift, önceki gün Instagram'da fotoğraflarını paylaşarak aşklarını ilan etti., ''Kahramanım'' yazarkenise, kalp emojisi koydu.İkilinin, arkadaş ortamında tanıştıkları öğrenilirken, evlilik yolunda hızla ilerledikleri ve yanın zamanda ailelerinin tanışacağı iddia edildi.Yeni nesil oyuncular arasında yer alan1991 doğumlu. Oyunculuk kariyerine başlamadan önce, uzun bir süre makyözlük yapmış, daha sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde eğitim almış. Birçok dizide rol alanşu an Kadın dizisindekarakterini canlandırıyor.daha önce Mustafa Mert Koç, Yılmaz Kunt, Gökhan Alkan'la yaşadığı aşkla gündemdeydi.