15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

'Kadın-erkek birlikte tedavi edilmesin' diyen Prof. Beşer'in 'Gülen kitabı' ortaya çıktı

'Yoğun bakımda kadın ve erkeği ayrı odalarda tutmak mümkün değil mi?' diyen Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Beşer'in 2008 yılında ‘Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Fıkhını Anlamak’ isminde bir kitap yazdığı ortaya çıktı

'Kadın-erkek birlikte tedavi edilmesin' diyen Prof. Beşer'in 'Gülen kitabı' ortaya çıktı
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Profesörü ve Yeni Şafak yazarı Faruk Beşer, Sağlık Bakanlığı yetkililerine "Yoğun bakımda kadın ve erkeği ayrı odalarda tutmak mümkün değil mi? Kadına kadın, erkeğe erkek doktor bakamaz mı?" sorusunu yöneltmişti. Beşer'in 2008 yılında ‘Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Fıkhını Anlamak' isminde bir kitap yazdığı ortaya çıktı.

 KİTAPTA GÜLEN'E ÖVGÜLER


Beşer'in kitabında, "Hocaefendi'nin Fıkhının Özellikleri" ve "Hocaefendi'nin Fıkhî görüşlerinden Seçmeler" adıyla iki ana bölüm bulunuyor. Beşer, kitabının bir bölümünde, "Allah uzun ömür eylesin, cemaatinde kaç kişi Hocaefendi'yi benim kadar tanımıştır desem, birileri buna için için gülse de, ben kendimi asla fazla abartılı konuşmuş saymam" diyerek Fethullah Gülen için övgü dolu sözler kullandığı öğrenildi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Boydaklarla Gülen’in bağlantısı şirket üzerinden çıktı

Boydaklarla Gülen’in bağlantısı şirket üzerinden çıktı
Dışişleri Bakanlığı: Türkmenler yalnız değildir ve haklarının korunması konusunda kararlılığımız tamdır

Dışişleri Bakanlığı: Türkmenler yalnız değildir ve haklarının korunması konusunda kararlılığımız tamdır
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar hudut karakolunda

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar hudut karakolunda
Genç kadın evini ateşe verdi

Genç kadın evini ateşe verdi
Terör hedefleri imha ediliyor

Terör hedefleri imha ediliyor
Meteoroloji'den Ankara için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji'den Ankara için kuvvetli fırtına uyarısı
ABD'den Afrin açıklaması

ABD'den Afrin açıklaması
Akit TV sunucusu Ahmet Keser'e soruşturma

Akit TV sunucusu Ahmet Keser'e soruşturma
Çekya'dan Salih Müslim açıklaması: Gözden geçiririz

Çekya'dan Salih Müslim açıklaması: Gözden geçiririz
Meteoroloji'den zirai don uyarısı

Meteoroloji'den zirai don uyarısı

Suriye Komitesi'nin görüşme tarihi belli oldu

Suriye Komitesi'nin görüşme tarihi belli oldu