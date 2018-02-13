Kadın gardiyan, müebbetlik katili seks kölesi yaptı

'KİMSE RAHATSIZ ETMESİN DİYE KİLİDİ DEĞİŞTİRDİ'

Senim Tanay

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Quentin Hapishanesi'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.Bir kişiyi öldürmek ve hırsızlık suçlarından ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 57 yaşındaki William Cordoba, hapishanedeki kadın gardiyanın düzenli olarak cinsel istismarına maruz kaldığını açıkladı.William Cordoba, ilk kez Silvia Pulido ile 2010 yılında ilişkiye girdiklerini belirtirken yaşadıklarını şöyle anlattı: "Silvia Pulido bilgisayarda bir şeyle uğraşırken yanıma geldi ve kullandığım bilgisayarın klavyesini alarak 'Dur sana yardım edeyim' dedi. Kısa süreli bir yakınlaşmadan sonra ilk kez birlikte olduk" dedi.Bu olaydan 3 gün sonra Pulido'nun tekrar yanına geldiğini belirten William Cordoba,dedi.