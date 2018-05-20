ATV ekranlarında izleyici ile buluşan ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun programında alandaki izleyicilerden birinin sorusu şaşırttı.

'KADINLARDAN HOŞLANIYORUM'

Sultanahmet Meydanı'ndan canlı yayınlanan programda mikrofonu eline alan kadın izleyici, "Doğuştan kadın olarak gelmişim ama kendimi erkek gibi hissediyorum. Kadınlardan hoşlanıyorum. Bunun tedavisi var mı?" şeklinde bir soru yöneltti.

'MÜCADELE ETMEN GEREKİR'

Durumun psikolojiyle alakalı olduğuna vurgu yapan Nihat Hatipoğlu, kadın izleyicinin sorusuna şu cevabı verdi: "Kendinizi disiplinli tutmanız ve duygularınıza hakim olmanız gerekiyor. Bu senin imtihanın olabilir hanım kızım. Mücadele etmen gerekir. Nefsine değil, inancına ve aklına teslim olman daha doğru olur."

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