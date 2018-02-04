Kadın katiline, ablasından 'Başını dik tut' desteği!

Diyarbakır'da, karısını öldürdükten 1 gün sonra cinayet mahalline gelen gazetecilere röportaj veren ve polisi görünce kaçıp kayıplara karışan katil Şeyhmus İlhan 40 gün sonra yakalandı. Zanlı adliyeye götürülürken, ablası, "Başını dik tut. Paşama gül gibi bakacağız. Cezaevi kime kalmış" diye bağırdı

04 Şubat 2018, Pazar 18:01
Kadın katiline, ablasından 'Başını dik tut' desteği!
Olay, 25 Aralık 2017 gecesi saat 01.00 sıralarında merkez meydana geldi. Çok sayıda hırsızlık ve kapkaç suçundan kaydı bulunan, bir süre önce de cezaevinden çıkan Şeyhmus İlhan (29) eşi Rojbin İlhan (21) ile evde tartışmaya başladı. İlhan, tüfekle Rojbin İlhan’ı başına ateş ederk öldürdü. Katil zanlısı cinayetin ardından kardeşi E.İ.’yi arayarak eşini öldürdüğünü söyleyip, kaçtı. Polis ekipleri Şeyhmus İlhan’ı yakalamak için çalışma başlattı.


CİNAYETTEN SAATLER SONRA GAZETECİLERE KONUŞTU


Polisin her yerde aradığı Şeyhmus İlhan sabah saatlerinde evinin önüne geldi. Buradaki gazetecilere konuşan katil zanlısı polislerin geldiğini fark ederek kaçtı. Olaydan 40 gün sonra polis ekipleri, İlhan’ı evinin bulunduğu mahallenin yakınında bulunan Dicle Nehri kenarındaki Hevsel bahçelerinde saklanırken yakaladı. Emniyetteki sorgusunun ardından Şeyhmus İlhan, çelik yelek giydirilerek Diyarbakır Adliyesi’ne sevk edildi.


 

'BAŞINI DİK TUT, PAŞAMA GÜL GİBİ BAKACAĞIZ'


Zanlının adliyeye getirilmesi sırasında orada bekleyen aile yakınları konuyu takip eden basın mensuplarının üzerine yürüyüp tehditler savurdu. Bu sırada zanlının ablası olduğunu söyleyen bir kadının zanlıya, "Başını dik tut. Paşama gül gibi bakacağız. Cezaevi kime kalmış” sözleri dikkat çekti.




Katil zanlısı koca, karısını öldürdüğü gecenin sabahında evin önüne gelip gazetecilere şunları söylemişti:


 


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