Kadın polis hırsızlık çetesini yakalattı

Kahramanmaraş’ta bir polis izinli gününde, hırsızlık şüphelisi 4 kadını, takip ederek yakalattı
 

Kadın polis hırsızlık çetesini yakalattı
Kahramanmaraş’ta bir polis memuru izinli gününde 4 kadından oluşan hırsızlık çetesini yakalattı.   Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğinde görevli T.A isimli polis, ailesi ile birlikte otomobiliyle seyahat ederken otobüs durağında bekleyen 4 kadın gördü. Kadınların durumundan şüphelenen polis memuru, kadınların bindiği otobüsü takibe aldı. Hırsızlık büro amirliğindeki görevli arkadaşlarına durumu bildiren polis memuru T. A, izinli gününde ailesi ile birlikte şüpheli kadınların peşine düştü.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda seyreden şüpheli kadınların içinde bulunduğu otobüs, polis ekiplerinin yolları kesmesi ile Süleyman Şah Mahallesi Gaziosmanpaşa Bulvarı’nda durduruldu.
Otobüse polisin girdiğini fark eden şüpheliler, yanlarında bulunan ziynet eşyası dolu poşeti olayla hiç ilgisi olmayan yolcu Muhsin Tanrılı'nın montunun cebine koymaya çalıştı. Mont fermuarı kapalı olduğu için Tanırılı’nın ziynet eşyalarını koyamayan şüpheliler, bu kez de içerisinde altın dolu çanta ve keseyi aracın arka koltuğa fırlatarak polisten kurtulmaya çalıştı. Ancak polisler her hareketi takip ederek olaya el koydu.

İHA


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