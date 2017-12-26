Kadının yatağını ayırması 'kusur' oldu!



YATAĞINI AYIRDI, KÜS YAŞADI

Haber Merkezi

Lüleburgaz 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada, anlaşamayan çift boşanma davası açtı. Her iki taraf da karşılıklı boşanma davası açtı.Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre yerel mahkeme, kadının davasını kabul etti, kocayı ise tazminata mahkum etti.Davalı koca, yerel mahkeme kararını temyiz etti. Temyiz incelemesini Yargıtay 2. Hukuk Dairesi yaptı. Daire kararında, yerel mahkemenin, davacı kadının açtığı davayı kabul ederek boşanma kararı verdiği hatırlatıldı.Yerel mahkemenin kararını bozan Daire kararında özetle şöyle denildi:“Mahkemece, davacı-karşı davalı kadının davası kabul edilerek boşanma kararı verildi. Davalı-karşı davacı erkeğin davası İSE reddedilmiş. Yapılan yargılama ve toplanan delillerden,. Bu durumda, davalı-karşı davacı erkeğin boşanma davasının da kabulü gerekirken, yazılı şekilde reddi doğru değil ise de; kadının davasında verilen boşanma hükmü temyiz edilmeksizin kesinleşmekle erkeğin boşanma davası konusuz kalmıştır. Bu sebeple mahkemece, erkeğin davası yönünden dava konusuz kaldığından ‘Karar verilmesine yer olmadığına’ dair hüküm kurmak ve davadaki haklılık durumuna göre yargılama giderleri ve vekalet ücreti konusunda karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.”