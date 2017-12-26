15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

Kadının yatağını ayırması 'kusur' oldu!

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, birbirlerine karşı boşanma davası açan çiftin davasında dikkat çekici bir karar verdi. Daire, yatağını ayıran, aynı evde oldukları halde küs yaşayan kadının da kusurlu olduğuna hükmetti.

Kadının yatağını ayırması 'kusur' oldu!
Lüleburgaz 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada, anlaşamayan çift boşanma davası açtı. Her iki taraf da karşılıklı boşanma davası açtı.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre yerel mahkeme, kadının davasını kabul etti, kocayı ise tazminata mahkum etti.

Davalı koca, yerel mahkeme kararını temyiz etti. Temyiz incelemesini Yargıtay 2. Hukuk Dairesi yaptı. Daire kararında, yerel mahkemenin, davacı kadının açtığı davayı kabul ederek boşanma kararı verdiği hatırlatıldı.


YATAĞINI AYIRDI, KÜS YAŞADI


Yerel mahkemenin kararını bozan Daire kararında özetle şöyle denildi:

“Mahkemece, davacı-karşı davalı kadının davası kabul edilerek boşanma kararı verildi. Davalı-karşı davacı erkeğin davası İSE reddedilmiş. Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, davacı-karşı davalı kadının, birlik görevlerini yerine getirmediği, yatağını ayırdığı, uzun süre aynı evde küs yaşadığı ve buna göre davalı-karşı davacı kadının da kusurlu olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda, davalı-karşı davacı erkeğin boşanma davasının da kabulü gerekirken, yazılı şekilde reddi doğru değil ise de; kadının davasında verilen boşanma hükmü temyiz edilmeksizin kesinleşmekle erkeğin boşanma davası konusuz kalmıştır. Bu sebeple mahkemece, erkeğin davası yönünden dava konusuz kaldığından ‘Karar verilmesine yer olmadığına’ dair hüküm kurmak ve davadaki haklılık durumuna göre yargılama giderleri ve vekalet ücreti konusunda karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.”
Türkiye’nin deprem haritası yenilendi

Türkiye’nin deprem haritası yenilendi
FETÖ sanığı iş adamı itirafçı oldu

FETÖ sanığı iş adamı itirafçı oldu
Akdeniz'de 'doğalgaz' gerilimi

Akdeniz'de 'doğalgaz' gerilimi
Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü

Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü
Uşak’ta hastane etrafındaki ağır koku paniğe neden oldu

Uşak’ta hastane etrafındaki ağır koku paniğe neden oldu
Eski AK Parti Yalova Milletvekili Şükrü Önder tahliye oldu

Eski AK Parti Yalova Milletvekili Şükrü Önder tahliye oldu
Belediye başkanı çekim sırasında depreme yakalandı

Belediye başkanı çekim sırasında depreme yakalandı
Ülkücü İşçiler Derneği kapatıldı

Ülkücü İşçiler Derneği kapatıldı
Emniyet Genel Müdürlüğü: Bireysel silahlanma azaldı

Emniyet Genel Müdürlüğü: Bireysel silahlanma azaldı
Teröristlere ait 8 sığınak imha edildi

Teröristlere ait 8 sığınak imha edildi
Erdoğan'ın korumalarının görevden alındığı iddia edilmişti, aslı ortaya çıktı

Erdoğan'ın korumalarının görevden alındığı iddia edilmişti, aslı ortaya çıktı