Kadınlar Boks Şampiyonası Nevşehir'de başladı

Türkiye Boks Federasyonu’nun Türkiye Yıldız, Genç ve Büyük Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası Nevşehir'de başladı. 6 gün sürecek şampiyonaya 597 kadın sporcu ile rekor katılım oldu