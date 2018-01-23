Kadınlar Boks Şampiyonası Nevşehir'de başladı

Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'ndaki açılış töreninde Türk bayrağını, Avrupa Genç Kızlar Boks Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Elif Gönen taşıdı. Törenin ardından sporcular arasında kategorilerine göre eleme müsabakaları yapıldı.
Türkiye Boks Federasyonu Organizasyonlar Sorumlusu İsmail Nazlı yaptığı açıklamada, şampiyonada 54 ilden yıldız genç ve büyük kadınlar kategorilerinde 597 sporcunun mücadele edeceğini söyledi.
DERECEYE GİRENLER TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK
İsmail Nazlı, "Bu aynı zamanda bir rekor, bundan önceki yıllarda 350-400 sporcu arasında Türkiye şampiyonasına katılım vardı. 3 branşta ilk defa 597 sporcuya ulaştık. Kadın boksu için önemli bir gelişme. Dereceye giren sporcularımız Genç Kadınlar Kategorisi’nde nisan ayında İtalya´da yapılacak Genç Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda yer alarak 2018 yılında Arjantin’in başkenti Buenos Aires’de yapılacak olan Gençlik Olimpiyatları’na vize almak için mücadele edecekler. Büyük kadınlar kategorisinde yer alan sporcularımız ise yıl içerisinde hem Avrupa hem de dünya şampiyonasında ülkemizi temsil etmeye hak kazanacaklar"
dedi.
Sinan KORKMAZER/DHA
Senim Tanay