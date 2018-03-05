Kadınlar, konutta ne ister?

Elif Bayram

Emlakjet’in kadınların konut tercihlerini ortaya koyan yeni analizine göre, 2017 yılında kadınların ağırlıklı olarak kiralık daire araması trendi, bu yılın Ocak ve Şubat aylarında da sürdü. Ocak ayında kadınların satılık daire arama oranı % 41, kiralık daire arama oranı % 55, Şubat ayında ise satılık daire arama oranı % 43, kiralık daire arama oranı % 56 oldu. Lokasyonda ‘iş, aile ve çocuklarına yakınlığı’ ön plana alan kadınlar, en çok 2+1 ve 3+1 daireleri aradı. Emlakjet’in ‘Birlikte arama, ilan karşılaştırma, çevresinde arama’ gibi sektörde ilk olan inovatif ürünleri ise en çok kadınların ilgisini çekti.Emlakjet’in Genel Müdürü Gizem Moral Kunter, kadınların konut tercihlerini ortaya koyan analizindeki 10 maddeyi şöyle değerlendirdi:2017 yılında 20 milyon farklı insanın konut aradığını, bu kitlenin % 51’inin erkek, % 49'unun kadın olduğu Emlakjet verilerine göre, Ocak ve Şubat ayında tıpkı 2017 yılında olduğu gibi kadınlar kiralık daire aramasında baskın çıktı. Ocak ayında kadınların satılık arama oranı % 41, kiralık arama oranı % 55, Şubat ayında ise satılık % 43, kiralık % 56 şeklinde gerçekleşti.Kadınların kiralık daire aramasındaki bu eğilimini şöyle değerlendirebiliriz: “Kadınlar artık 20’li yaşlarda evlenmiyor. Aileleriyle yaşamak yerine ev kiralamayı, bir süre sonra da satın almayı tercih ediyor. Evliliklerin geç yaşta olmasının yanında boşanma sonrasında kadınların artık mevcut hayatlarını değiştirmek istememesi de kiralık daire arayışına bir etken. Kadınlar bu durumda aile evine dönmüyor, ev kiralıyor ya da satın alıyorlar. Eşleriyle ev almışlarsa ve kendilerine kalmışsa, o evde oturmaya devam etmek de istemiyor. Bu veriler, GYODER ve Akademetre’nin hazırladığı ”Potansiyel Konut Alıcısı Büyüteç Altında- İstanbul Raporu’nda yatırım kararını verenlerin % 62,5’inin erkek, % 37.5’sinin kadın olmasıyla da örtüştü. Araştırmaya göre satın alma kararını sektörde bilinenin aksine kadınlar değil, erkekler veriyor.Kadınlar için işlerine, ailelerine ya da çocukların okullarına yakın olmak çok daha önemli. Bu sebeple iş veya okul değişikliklerinde, bir yakınlarının taşınması gibi durumlarda onlar da taşınmayı düşünmeye başlayabiliyor. Bekar kadınlar için ise güvenlik endişelerinden dolayı evin niteliğinden çok bulunduğu bölge önem kazanıyor. Şehir merkezine, çocukların okullarına ve alışveriş alanlarına yakınlık, kadınların ev kararını vermesinde en önemli etken.Bu noktada kadın ziyaretçilerin, Emlakjet’in sektörde ilk olarak sunduğu ve konut ilanının şehrin herhangi bir noktası girilerek kolay bulunmasını sağlayan ‘’, 1.5 kilometre uzağındaki tüm sosyal çevre ve yaşam koşullarını gösteren ‘ ‘?’ ürünleriyle daha çok arama yaptığını gözlemledik. İlanı merkez alarak yakın mesafedeki önemli yerlere ulaşım bilgisi ve uzaklığını görüntülemeyi mümkün kılan ‘’ gibi hizmetler de onların hayatını kolaylaştıran ürünlerimizden birini oluşturuyor.Kadınların aradığı daire tipi, Emlakjet verilerine göre, Ocak ayında % 39 oranla 3+1 ve % 36 oranla 2+1 çıktı. 1+1 veya 4+1 arama oranı % 9 seviyesinde kaldı. Şubat ayında ise, oranlar yine bu seviyelerde gerçekleşti. Bekar kadınlar için bile fonksiyonel 2+1, aynı büyüklükte de olsa artık 1+1 dairelerden daha revaçta. Çünkü bekar kadınların ikinci bir oda isteği ve özel alan ihtiyacı eskiye oranla daha yüksek.Kadınların erkeklere oranla daha kararsız olması, detaycılığı ve alternatifleri kolayca karşılaştırarak daha pratik karar verme ihtiyacı, Emlakjet’in sektörde ilk olarak sunduğu inovatif ürünlerden ‘Birlikte arama’ ve ‘İlan karşılaştırma’nın da yıldızını parlattı. Seçilen 4 ilanın aynı anda tüm özellikleriyle yan yana görüntülenmesine imkân veren ‘’ ve favori ilan listelerini e-posta yoluyla istenilen kişilerle paylaşma fırsatı veren ‘’, son dönemde kadınlar tarafından konut aramalarında sıklıkla kullanılıyor.Konut satın alma veya kiralama kararını verirken erkeklere göre daha seçici olan kadınların en büyük sosyalleşme alanları mutfak, balkon ve bahçeler. Evin ferah görünümü, ışık alıyor olması, mutfağın, balkon ve yatak odasının konforu, onlar için çok önemli. Projeler arasında da özellikle yeşil binalar, yeşil alanı bol projeler ve sağlıklı yaşam konsepti taşıyanlar, onlar için en gözde olanlar. İhtiyaçlarına uygun konut projesine kolay, keyifle ve hızla ulaşmak isteyenler, Emlakjet’in “” sayfasında 1.000’i aşkın markalı konut projesini birarada bulabiliyor.Özellikle bekar kadınlar, güvenlik başta olmak üzere sağlam bina, evin giderlerinin çok yüksek olmaması, evin değer artış potansiyeli taşıması gibi kriterleri önemsiyor. Bu sebeple ev alırken veya kiralarken daha fazla soru soruyor, şirketin nasıl bir yaklaşıma sahip olduğunu tartıyorlar.Emlakjet verilerine göre, kadınlar sırayla sırayla en çok İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Aydın’da, İstanbul’da ise Beylikdüzü, Esenyurt, Bahçelievler, Kadıköy ve Pendik ilçelerinde ev arıyor. En çok aradıkları 2+1 ve 3+1 dairelerin bu bölgelerde şehir merkezine oranla daha uygun fiyatlarda olması, seçimde önemli bir etken.Emlakjet verilerine göre, konut araması yapan kadınların yaş aralığına bakıldığında % 55 ile 25-44 yaş aralığını görüyoruz. Bu oran, 18-24 yaş aralığında % 10, kalanı ise 45 yaş ve üstü olarak görülüyor.Y kuşağı kadınlar, aktif olarak kullanmadığı sosyal alanlara aidat ödemek istemiyor. Ev kiralarken öncelikli kriterler, evin fiyatı, balkonun olması, evin fonksiyonel olması iken, satın alırken önemli kriterler ise fiyatın ardından evin fonksiyonelliği, depreme dayanıklılığı gösteren bina yaşı, evin metrekaresi diyebiliriz.Evlerde fonksiyonelliği arayan kadınlar, “çamaşır odası, depo, kiler” veya ütü masası gibi fazla eşyaları koyabilecek ekstra alanları projelerde artık daha çok talep ediyor. Son dönemde projelerde 2+1’lerin 1+1 büyüklüğünde ancak bahsettiğimiz ektra bölümlerle tasarlanması, bunun en belirgin örneği. Projelerde ‘buçuklu oda’ konsepti, 2,5+1, 3,5+1 denilen daire tipi de bu anlamda ilgi görüyor.