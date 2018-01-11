Kadınlar, porno sitelere daha çok girdi

SUUDİ ARABİSTAN ZİYARETÇİLERİNDE ARTIŞ

KADINLAR İÇİN DAHA FAZLA İÇERİK

Nazlı Erdol

başlığında yapılan aramaların da bir önceki yıla göre 2017'de yüzde 359 arttığı belirtildi.gazetesinde yer alan habere göre, geçen yıl 28.5 milyon ziyaretçi çekensitesinde en çok arama kadınlar için porno başlığında yapıldı. xHamster isimli site ise 2017 yılında kadın ziyaretçilerin sayısının bir önceki yıla oranlar yüzde 2.4 arttığını duyurdu.Site, kadın ziyaretçilerde ülke bazında en büyük artışın, yüzde 24 ile'da yaşandığını,'ın kadın ziyaretçi verilerinde ise yüzde 11'lik bir artış gözlemlendiği aktarıldı.ve'da ise yüzde 20'lere varan kadın ziyaretçi düşüşleri yaşandığı açıklandı.Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre;sitesi ziyaretçilerinin yüzde 26'sının kadınlardan oluştuğunu da belirtti. Pornhub sitesi ise kadınlarınkullanan erkeklere kıyasla daha fazla cep telefonundan siteye girdiğini duyurdu.Kadınlar için üretilen porno içeriğin, yeni ve giderek ilgi çeken bir akım olduğu ifade ediliyor.