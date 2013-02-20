Kadınlar sağlıklı yaşam için harekete geçiyor!

Kadınların sağlıklı yaşama bir adım daha atabilmeleri için hazırladığı yürüyüşte b-fit, kadınların hareket özgürlüğünü kullanmalarını destekliyor.

Haftada en az 3 gün ve sadece 30 dakikalık spor programıyla kadınlara özel spor ve yaşam merkezi b-fit, hareket etme özgürlüğünü kullanmak isteyen ve sağlıklı yaşam için harekete geçmek isteyen bütün kadınları yürüyüşe davet ediyor.

Yer : Belgrad Ormanı Girişi

Tarih : 24 Şubat 2013 Pazar

Saat : 11:00