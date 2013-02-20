Kadınlar sağlıklı yaşam için harekete geçiyor!
b-fit, Belgrad Ormanı'nda 24 Şubat Pazar günü saat 11:00 ile 14:00 saatleri arasında Sarıyer Belediyesi desteği ile bir yürüyüş düzenliyor. Etkinliğe tüm kadınlar davetli...
Kadınların sağlıklı yaşama bir adım daha atabilmeleri için hazırladığı yürüyüşte b-fit, kadınların hareket özgürlüğünü kullanmalarını destekliyor.
Haftada en az 3 gün ve sadece 30 dakikalık spor programıyla kadınlara özel spor ve yaşam merkezi b-fit, hareket etme özgürlüğünü kullanmak isteyen ve sağlıklı yaşam için harekete geçmek isteyen bütün kadınları yürüyüşe davet ediyor.
Yer : Belgrad Ormanı Girişi
Tarih : 24 Şubat 2013 Pazar
Saat : 11:00