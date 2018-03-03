Kadınlara cinsel organını gösteren Maçka Parkı sapığı yakalandı!

20 GÜN SONRA İKİNCİ TACİZ

YİNE AYNI ŞÜPHELİ

Erdinç Şahin

İstanbul Emniyeti’ne bağlıekiplerini harekete geçiren olay ilk taciz olayı Maçka Parkı’nda 26 Ocak’ta yaşandı.İddialara göre, Maçka Parkı’nda yürüyen Hediye D. bir kişi tarafından tacize uğradı. Yaşadığı taciz şokunu atlatan kadın polise giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili harekete geçen Şişli Polisi şüpheli tacizci’yi gözaltına aldı. Mağdur kadın tarafından teşhis edilen şüpheli, savcılık tarafından serbest bırakıldı.Yaklaşık 20 gün sonra yine Maçka Parkı’nda ikinci taciz olayı yaşandı. İddialara göre, üniversite öğrencisi İrem D. 16 Şubat’ta öğlen saatlerinde Maçka Parkı’nda yürüyordu. Bu esnada yanına yaklaşan bir kişi “Çok güzelsin sevişelim mi” dedi. Neye uğradığını şaşıran genç kız yoluna devam etti. Ancak şüpheli, İrem D.’nin önüne geçerek pantolunu ve iç çamaşırını indirdi. Tacizcinin yanından koşarak uzaklaşan genç kadın, 155’i arayarak polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine hemen olay yerine gelen ekipler, genç kadının ifadesine başvururken tacizciyi yakalamak için çalışma başlattı.Araştırmalarda şüphelinin eşkal bilgisinin Ramazan M. ile örtüştüğü belirlendi. Çalışmalarda şüphelinin Ramazan M. olduğu netleşince şüphelinin adresine baskın düzenlendi. Ancak evinde olmadığı anlaşılan Ramazan M. 27 Şubat Günü gözaltına alındı.Emniyete götürülerek sorguya alınan işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ilk ollayda serbest kalan Ramazan M. bu sefer tutuklandı.