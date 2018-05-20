RealBotix şirketi yetkilileri, ‘insan üstü bir cinsel performansa’ sahip olduğunu söyledikleri Henry isimli erkek seks robotuna son dokunuşları yapıyor. 1.82 boyundaki bu erkek seks robotu yapay zeka sayesinde romantik cümleler kurabilecek biçimde tasarlanmış.

Henry’yi sipariş eden müşteriler, kendi robotlarına çok sayıda kişilik seçeneğinden birini yükleyebiliyor. Ayrıca, Henry’nin silikondan yapılmış cinsel organının biçimine de kendileri karar verebiliyor.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre; 'bir seks partnerinden çok daha fazlası' olacağı vaadiyle pazarlanan Henry robotlarının fiyatıysa 11.000-15.600 dolar arasında değişiyor.

RealBotix şirketi yetkilileri, 'kaslı, harika bir vücudu olan Henry’nin vücudunun alt kısmında her şeyin sorunsuz çalıştığını' söylüyor ve erkek robotun, iyi espriler yapabildiğini, hatta 'Sevgilim çöpü dışarıya çıkarayım mı?' gibi cümleler kurarak 'düşünceli' de davranabildiğini ekliyor.

Yapay zekası üzerinde çalışmaların hala devam ettiği Henry’nin ayrıca, mimik geliştirdiği ve göz teması kurabildiği belirtiliyor. Henry’yi satın alanlar, robot için elf kulakları ya da vampir dişleri sipariş edebildikleri gibi vücudundaki tüylerin şekline ve yoğunluğuna da kendileri karar verebiliyor.

RealBotix CEO’su Matt McMullen, şirketinin ürettiği seks robotlarının sadece cinsellik için olmadığını, bu robotların, 'sevgilisi olmayan insanlar için yeni bir umut olduğunu' savunuyor.

McMullen ayrıca, "Henry (yapay zekası geliştikçe) bir gün sizinle gününüzün nasıl geçtiğini konuşabilecek, umutlarını ve korkularınızı bilip sizi kucaklayabilecek, sizi sevecek ve sizinle sevişecek" diyor.

ABD’de yayınlanan Wired dergisindeki bir yazıdaysa, seks robotları için algoritmalar geliştiren ve çoğu erkek olan bu küçük grubun, kadın ya da erkeklerin gerçek istekleri üzerinden mi yoksa cinsiyete ilişkin klişeler üzerinden mi robotların zekasına şekil vereceğinin tartışılması gereken bir konu olduğu belirtiliyor.