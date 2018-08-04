Kadınların sadakatsizlik raporu

Işıl Cinmen

isil.cinmen@posta.com.tr

8.053 kadın üyeniz arasında sadakatsizliğin nedenleri hakkında yaptığınız araştırmanın sonuçları ilginç. Sonuçlara göre, horlayan erkek aldatılır!

Evet, horlamanın aldatma nedeni olmasını ben de beklemiyordum. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 71'i eşlerinin sürekli horladığını belirtiyor. Evde sürekli bir huzursuzluk ve tartışma sebebi olarak da gösteriyorlar horlamayı. Kadınların yüzde 66'sı aldatmalarında horlamanın doğrudan etken olduğunu ifade ediyor.

Bu çok ciddi bir oran!

Horlamayı sadece rahatsız edici bir ses olarak düşünmeyin; bunun yansımaları var. Yüzde 43, uykusuzluğun yorgunluğa sebep olduğunu; bunun da doğrudan ilişkideki özenin azalmasına sebep olduğunu söylüyor. Yüzde 31, eşlerinin horlamasının aralarında yaşanan tartışmaların ve kırgınlıkların temel nedenlerinden biri olduğunu söylüyor. Horlama nedeniyle eşine karşı artık arzu duymadığını dile getirenler ise yüzde 22.

CÖMERTLİK SEKSİ CİMRİLİK LİBİDO KIRICI

Sadakatsizliğin diğer önemli sebepleri nelermiş?

Pintilik… Kadınların yüzde 74'ü eşlerini cömert bulmuyor. Yüzde 56’sı cimriliğin önemli bir kavga konusu olduğunu belirtiyor. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 69'u, aldatmalarının başlıca nedenlerinden biri olarak cimriliği gösteriyor.

Peki, bunun psikolojisi ne? Erkeğin cimriliği kadına ne hissettiriyor?

Erkeğin cimriliğinin kendisini değersiz hissetmesine yol açtığını söyleyenlerin oranı yüzde 39. Yüzde 29’u ise bunun özgüvenini zedelediğini söylüyor çünkü pintiliği, ‘kendisini mutlu etmek için gayret gösterilmemesi’ olarak kodluyor. Geri kalan ise cömertliği ‘seksi ve çekici’ olarak niteliyor; bu vasfa sahip olmayan erkeklerin cazibelerini yitirdiğini düşünüyor; yani cimrilik bir libido kırıcı.

Gelelim bitmek bilmeyen futbol seanslarına… Araştırmanızda, erkeklerin futbol tutkusunun sekse duydukları arzunun önüne geçmesinin kadınları çok rahatsız ettiği görülüyor.

Evet, asıl mesele erkek birden fazla kez futbolu sekse tercih ettiğinde çıkıyor. 8 bin kadının yüzde 79’u, eşlerinin futbolu çok önemsediğini, Dünya Kupası’nı düzenli takip ettiğini belirtiyor, futbol tutkusunun kendilerini ihmal edilmiş hissetmelerine yol açtığını ekliyor. Erkek, cinsellik yerine maç izlemeyi tercih ettiğinde ise ipler kopuyor. Kadınların yüzde 59'u bunu, aldatma için geçerli bir sebep olarak gösteriyor.

KADINLAR KARIN KASI DEĞİL BEYİN KIVRIMI ARIYOR

Kadınlar yakışıklılığa mı kapılıyor, zekaya mı?

Kadınların dörtte üçünden fazlası (yüzde 77) kafası çalışan, zeki ve bilgili bir erkeği karın kasları olan bir erkeğe tercih ettiğini söyledi. Ayrıca yarısından fazlası bilgisayara hakim bir erkeği sporculara yeğledi.

Neden böyle sizce?

Bu tercihin nedenlerini de araştırdık: Zeki erkeklerin fiziksel görüntüyü daha az önemsediğini ve bu nedenle kendilerini daha çekici hissettiklerini söylüyorlar. İlaveten zeki erkeklerin daha zarif ve nazik olduğunu, entelektüel birikimlerinin zeki erkeklerce takdir gördüğünü belirtiyorlar. Vardıkları ortak kanı şu: Zeki erkekler kaslı erkeklerden daha ilgi çekici! Yani kadınların tahmin edilenden büyük kısmı sapyoseksüel.

SAPYOSEKSÜEL NEDİR?

Sapyoseksüel terimi, Latince ‘bilmek, kavramak’ anlamına gelen sapio ve ‘cinsellikle ilgili’ anlamına gelen ‘sexualis’ sözcüklerinin birleşiminden oluşuyor.

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Zekadan ve onun kullanımından tahrik olan kişileri tanımlıyor.

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Bilinen ilk kullanımına, 1998’de Livejournal adlı bir sitede rastlanmış.

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Aslında bu özellik, fetiş kategorisinde inceleniyor.

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Yani sapyoseksüellerin bilgi, zeka ve onun kullanımına yönelik bir fetişleri var. Bu kişilerin libidosu, fiziksel özelliklerden ziyade zihinsel yeteneklerden etkilenerek harekete geçiyor.

TEST: SİZ DE ZEKA FETİŞİSTİ MİSİNİZ?

Kişilik testleri yayınlayan LonerWolf’un hazırladığı sorulara 1'den 5'e kadar puan verin.

Bu cümleler sizi ne kadar tanımlıyor?

1. Etkili konuşma yeteneğini fit bir vücuttan daha çekici bulurum.

2. Dış görünüşüyle beni etkileyen birinin aptalca konuşması ondan soğumama yol açar.

3. Zekasından etkilendiğim birinin fiziksel özellikleri ondan tahrik olmamı nadiren engeller.

4. Zekasıyla ön plana çıkmayan ünlülere hiçbir özel ilgi duymadım.

5. Şehvetli bir tartışmayı yumuşak bir masaja tercih ederim.

6. Birini öpmek istememi sağlayan dolgun dudaklar değil, o dudaklardan çıkan sözlerdir.

7. Felsefik bir tartışma benim için ön sevişme yerine geçebilir.

8. Bir profesörle ya da bilim insanıyla birlikte olmayı bir modelle olmaya tercih ederim.

9. Benim için karşımdakinin çekicilik seviyesini keskin zekası, hazırcevap olması ve espri yeteneği belirler.

10. Zekasına saygı duyacağım biriyle ilişki yaşayamayacaksam yalnız kalmayı yeğlerim.

Testi 40 puan ve üstünde bitirenler… Nur topu gibi bir fetişiniz var. Geçmiş olsun!