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Kadir Doğulu neden maske taktı?

Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül çifti, önceki gün bir hastane çıkışı objektiflere yansıdı

03 Mayıs 2018, Perşembe 09:38
Kadir Doğulu neden maske taktı?
Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül çifti, önceki gün bir hastane çıkışı objektiflere yansıdı.


KAFALARI KARIŞTIRDI


Bir süredir boşanacakları yönündeki iddialarla sıkıntılı günler geçiren Kadir Doğulu rahatsızlanınca eşi hastaneye getirdi. Yüzüne maske taktığı görülen Kadir Doğulu, sağlık durumu hakkında açıklama yapmadı.

Öte yandan İtalyan bir gözlük markası ürünlerinin tanıtımı için oyuncu Neslihan Atagül’e teklif götürdü. Gelen teklif üzerine Neslihan Atagül de gözlük firmasına "Eşim Kadir ile birlikte oynasam daha büyük bir sinerji olur” yanıtını verdi.

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EŞİNE DE PARA KAZANDIRDI


Reklam filmi için gözlük firmasıyla 120 bin TL karşılığında anlaşan Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu için de 100 bin TL karşılığında anlaşarak eşine para kazandırdı.

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