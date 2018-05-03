Kadir Doğulu neden maske taktı?



KAFALARI KARIŞTIRDI



EŞİNE DE PARA KAZANDIRDI

Neslihan Atagül'den Kadir Doğulu'ya eş kıyağı!

Kadir Doğulu’nun doğum günü partisinde neler oldu?

Elif Bayram

l çifti, önceki gün bir hastane çıkışı objektiflere yansıdı.Bir süredir boşanacakları yönündeki iddialarla sıkıntılı günler geçiren Kadir Doğulu rahatsızlanınca eşi hastaneye getirdi. Yüzüne maske taktığı görülen Kadir Doğulu, sağlık durumu hakkında açıklama yapmadı.Öte yandan İtalyan bir gözlük markası ürünlerinin tanıtımı için oyuncul’e teklif götürdü. Gelen teklif üzerine Neslihan Atagül de gözlük firmasına "Eşim Kadir ile birlikte oynasam daha büyük bir sinerji olur” yanıtını verdi.Reklam filmi için gözlük firmasıyla 120 bin TL karşılığında anlaşan Neslihan Atagül, eşiiçin de 100 bin TL karşılığında anlaşarak eşine para kazandırdı.