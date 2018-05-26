Kadir Gecesi ne zaman? Ramazan Bayramı ne zaman ve kaç gün tatil?

Ramazan ayının 11. gününü geride bırakıyoruz. Kadir Gecesine kısa bir süre kaldı. İslam alemi en hayırlı gün sayılan Kadir Gecesi'ni kutlamak için gün sayıyor ve "Ne zaman?" diye aratmaya başladı. Öte yandan Ramazan Bayramı'na kaç gün kaldığı da merak ediliyor.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının 27. gününe denk gelen Kadir Gecesi bu yıl 10 Haziran'a denk geliyor.

Kadir Gecesi

Maddi ve manevi pek çok hikmet ve rahmeti, bereket ve mağfireti bünyesinde barındıran Ramazan ayında yer alan, Yüce Yaratan’ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kur’an’ın indirilmeye başlandığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece… Leyle-i Kadir…Kadrü kıymet bilme, Rabbimizin bizlere sunduğu sayısız nimetlerin farkında olma zamanı…

"Gerçek biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin (o büyük fazl-u şerefini) sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Onda melekler ve Rûh, Rablerinin izni ile, herbir iş için iner de iner. O (gece) tan yeri ağarıncaya kadar bir selamdır". (Kadir, 97/1-5)

Peygamber Efendimiz “faziletine inanarak ve sevabını da yalnız Allah’tan umarak Kadir gecesini güzel amellerle geçirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı” (Buhârî, İman, 25, 27, 28; Müslim, Müsafi rîn, 173-176) müjdesini vermekte ve bu gecede “Allah’ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle” (Tirmizi, Deavat, 84; İbn Mâce, Dua, 5)diyerek dua etmemizi tavsiye etmekte…

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

14 Haziran arefe günü perşembe günü... Ramazan Bayramı'nın ilk günü ise 15 Haziran Cuma, ikinci günü 16 Haziran Cumartesi ve son günü 17 Haziran Pazar günü...

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, bayram tatili açıklamasında "Şu anda benim diyecek bir şeyim yok. Ben Kültür ve Turizm Bakanıyım şu anda, bana sorarsanız, insanların turizm faaliyetleri. Ama bir de bunun bir ekonomik şeyi var, bu biraz kolay değil yani." dedi.