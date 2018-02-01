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Kadir Has Üniversitesi, Türkiye 2018 araştırmasını açıkladı

Kadir Has Üniversitesi 2018 Türkiye'sine mercek tutan sosyal- siyasal eğilimler araştırmasını açıkladı

Kadir Has Üniversitesi, Türkiye 2018 araştırmasını açıkladı

4 BÜYÜK SORUN


■ “Türkiye’nin en büyük sorunu nedir?” sorusuna halkın yanıtı:

1) Yüzde 29 ‘Terör’
2) Yüzde 18.1 ‘FETÖ’ (2015’te bu örgütlenme için ‘en büyük sorun’ diyen oranı yüzde 1.3 idi.)
3) Yüzde 17 ‘İşsizlik’
4) Yüzde 13.2 ‘Pahalılık’

■ Hükümetin ekonomi politikalarını doğru bulanların oranı 9 puan artıp 47.7’ye çıktı.


EN GÜVENİLİR: POLİS


■ Yüzde 52, Türkiye’yi ‘Dindar’, yüzde 47.7 ise ‘Laik’ diye tanımladı.

■ Yüzde 54.4 ‘Ortadoğu ülkesiyiz’, yüzde 45 ‘Avrupa ülkesiyiz’ dedi.

■ ‘Ben Kürdüm’ diyenlerin oranı 1 yılda yüzde 5 azalıp 6.2’ye düştü.

■ En güvenilen kurum; yüzde 62.3 ile ilk kez polis oldu. Bunu 60.8 ile jandarma izledi. Yüzde 47.4’e inen orduya güven 60’a çıktı.

■ Cumhurbaşkanlığı’na güven 56.5.


DÜŞMAN, DOST OLDU


■ 3 yıldır düşen Türkiye’nin AB (Avrupa Birliği) üyeliğini destekleme oranı 12 puan artıp yüzde 57.8’e çıktı.

■ Yüzde 56.4, Türkiye’nin sınır dışı operasyon yapmasını destekledi.

■ Azerbaycan ve KKTC’den sonra Türkiye’nin dostu olarak görülen ülke Rusya oldu.

■ Oysa 2015 yılında, halkın yüzde 64.7’si “Türkiye için en tehlikeli ülke Rusya” demişti.
 

YÜZDE 75 OKUNMUYOR


■ 2019’daki seçimde ‘Cumhurbaşkanı ilk turda seçilir’ diyenler yüzde 47.7.

■ Yüzde 45.6’ya göre İYİ Parti, siyasetteki boşluğu doldurabilir.

■ Yüzde 47.5 OHAL’in uzatılmasına karşı.

■ Toplumun yüzde 75’i hiç kitap okumuyor.

■ Toplumun yüzde 70’i televizyon izliyor.


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