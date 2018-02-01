Kadir Has Üniversitesi, Türkiye 2018 araştırmasını açıkladı

4 BÜYÜK SORUN
■ “Türkiye’nin en büyük sorunu nedir?” sorusuna halkın yanıtı:
1) Yüzde 29 ‘Terör’
2) Yüzde 18.1 ‘FETÖ’ (2015’te bu örgütlenme için ‘en büyük sorun’ diyen oranı yüzde 1.3 idi.)
3) Yüzde 17 ‘İşsizlik’
4) Yüzde 13.2 ‘Pahalılık’
■ Hükümetin ekonomi politikalarını doğru bulanların oranı 9 puan artıp 47.7’ye çıktı.
EN GÜVENİLİR: POLİS
■ Yüzde 52, Türkiye’yi ‘Dindar’, yüzde 47.7 ise ‘Laik’ diye tanımladı.
■ Yüzde 54.4 ‘Ortadoğu ülkesiyiz’, yüzde 45 ‘Avrupa ülkesiyiz’ dedi.
■ ‘Ben Kürdüm’ diyenlerin oranı 1 yılda yüzde 5 azalıp 6.2’ye düştü.
■ En güvenilen kurum; yüzde 62.3 ile ilk kez polis oldu. Bunu 60.8 ile jandarma izledi. Yüzde 47.4’e inen orduya güven 60’a çıktı.
■ Cumhurbaşkanlığı’na güven 56.5.
DÜŞMAN, DOST OLDU
■ 3 yıldır düşen Türkiye’nin AB (Avrupa Birliği) üyeliğini destekleme oranı 12 puan artıp yüzde 57.8’e çıktı.
■ Yüzde 56.4, Türkiye’nin sınır dışı operasyon yapmasını destekledi.
■ Azerbaycan ve KKTC’den sonra Türkiye’nin dostu olarak görülen ülke Rusya oldu.
■ Oysa 2015 yılında, halkın yüzde 64.7’si “Türkiye için en tehlikeli ülke Rusya” demişti.
YÜZDE 75 OKUNMUYOR
■ 2019’daki seçimde ‘Cumhurbaşkanı ilk turda seçilir’ diyenler yüzde 47.7.
■ Yüzde 45.6’ya göre İYİ Parti, siyasetteki boşluğu doldurabilir.
■ Yüzde 47.5 OHAL’in uzatılmasına karşı.
■ Toplumun yüzde 75’i hiç kitap okumuyor.
■ Toplumun yüzde 70’i televizyon izliyor.
İdil Janet Demiray