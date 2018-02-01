Kadir Has Üniversitesi, Türkiye 2018 araştırmasını açıkladı

4 BÜYÜK SORUN



EN GÜVENİLİR: POLİS



DÜŞMAN, DOST OLDU

YÜZDE 75 OKUNMUYOR

İdil Janet Demiray

1) Yüzde 29 ‘Terör’2) Yüzde 18.1 ‘FETÖ’ (2015’te bu örgütlenme için ‘en büyük sorun’ diyen oranı yüzde 1.3 idi.)3) Yüzde 17 ‘İşsizlik’4) Yüzde 13.2 ‘Pahalılık’■ Hükümetin ekonomi politikalarını doğru bulanların oranı 9 puan artıp 47.7’ye çıktı.■ Yüzde 52, Türkiye’yi ‘Dindar’, yüzde 47.7 ise ‘Laik’ diye tanımladı.■ Yüzde 54.4 ‘Ortadoğu ülkesiyiz’, yüzde 45 ‘Avrupa ülkesiyiz’ dedi.■ ‘Ben Kürdüm’ diyenlerin oranı 1 yılda yüzde 5 azalıp 6.2’ye düştü.■ En güvenilen kurum; yüzde 62.3 ile ilk kez polis oldu. Bunu 60.8 ile jandarma izledi. Yüzde 47.4’e inen orduya güven 60’a çıktı.■ Cumhurbaşkanlığı’na güven 56.5.■ 3 yıldır düşen Türkiye’nin AB (Avrupa Birliği) üyeliğini destekleme oranı 12 puan artıp yüzde 57.8’e çıktı.■ Yüzde 56.4, Türkiye’nin sınır dışı operasyon yapmasını destekledi.■ Azerbaycan ve KKTC’den sonra Türkiye’nin dostu olarak görülen ülke Rusya oldu.■ Oysa 2015 yılında, halkın yüzde 64.7’si “Türkiye için en tehlikeli ülke Rusya” demişti.■ 2019’daki seçimde ‘Cumhurbaşkanı ilk turda seçilir’ diyenler yüzde 47.7.■ Yüzde 45.6’ya göre İYİ Parti, siyasetteki boşluğu doldurabilir.■ Yüzde 47.5 OHAL’in uzatılmasına karşı.■ Toplumun yüzde 75’i hiç kitap okumuyor.■ Toplumun yüzde 70’i televizyon izliyor.