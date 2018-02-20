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Kadir İnanır'dan sonra Filiz Akın da operasyon geçirdi

Filiz Akın, beynine pıhtı atmasından korktuğu şah damarını stent taktırarak açtırdı. Üç gün yoğun bakımda kalan usta sanatçı dün taburcu oldu

20 Şubat 2018, Salı 08:27
Kadir İnanır'dan sonra Filiz Akın da operasyon geçirdi
Kadir İnanır’ın beynine pıhtı atması sonucu felç olmaktan son anda kurtulması Filiz Akın’ı korkuttu. Şahdamarında yüzde 80 tıkanıklık bulunan usta oyuncu, Kadir İnanır’ın doktoruna giderek gizli bir operasyon yaptırdı.

ÜÇ GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Pıhtı atma riski olan damar stentle açıldı. Üç gün yoğun bakımda tutulan Filiz Akın dün taburcu oldu.

'AYLARDIR MÜCADELE EDİYORUM'

Evinde istirahatte olan Filiz Akın, HT Magazin’e konuştu. 

Sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan sanatçı, “Yaşamsal mücadele sırasında talihsizliklerim oldu. Aylardır hastalıklarla mücadele ediyorum. Fakat bütün bunları ameliyatla aştığımı düşünüyorum. İnşallah bundan sonra daha sağlıklı günler olur, benim için” dedi.






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