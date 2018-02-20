Kadir İnanır'dan sonra Filiz Akın da operasyon geçirdi

ÜÇ GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

'AYLARDIR MÜCADELE EDİYORUM'

Filiz Akın’ın anlatamadığı gerçek!

Filiz Akın az kalsın yüz felci oluyordu

Elif Bayram

beynine pıhtı atması sonucu felç olmaktan son anda kurtulmasıkorkuttu. Şahdamarında yüzde 80 tıkanıklık bulunan usta oyuncu, Kadir İnanır’ın doktoruna giderek gizli bir operasyon yaptırdı.Pıhtı atma riski olan damar stentle açıldı. Üç gün yoğun bakımda tutulan Filiz Akın dün taburcu oldu.Evinde istirahatte olan, HT Magazin’e konuştu.Sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan sanatçı, “Yaşamsal mücadele sırasında talihsizliklerim oldu. Aylardır hastalıklarla mücadele ediyorum. Fakat bütün bunları ameliyatla aştığımı düşünüyorum. İnşallah bundan sonra daha sağlıklı günler olur, benim için” dedi.