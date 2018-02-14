Kadir İnanır ikinci operasyonu olacak



ŞAH DAMARINDAKİ PLAK TEMİZLENECEK



'KADİR BEY'İN NÖROLOJİK BİR KAYBI YOK'

'GEÇ KALSA DENİZ BAYKAL GİBİ OLABİLİRMİŞ'

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Olay günü evine gelerek Kadir İnanır’ı hastaneye götüren arkadaşı ve doktoruaktörün hala yakın gözlem odasında tutulduğunu, anjiyodan çıkar çıkmaz da Başakşehir-Fenerbahçe maçını izlediğini anlattı.Tansiyonu ve kalp atım hızı düzeltilmeye çalışılan sanatçının, bir hafta sonra pıhtı atımına neden olan şah damarındaki plağın temizlenmesi için tekrar operasyon geçireceği belirtildi.“Kadir Bey’in nörolojik bir kaybı yok. Gündemi takip ediyor. İki gün daha yakın gözlemde kaldıktan sonra normal odaya alabiliriz. Bir hafta sonra pıhtının kaynağına yönelik bir işlem yapacağız” dedi.Öte ayndan Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır da sanatçının tedbir amaçlı yoğun bakımda tutulduğunu söyledi ve ekledi:“Kolestrole bağlı bir pıhtının beyin damarlarından birini tıkaması nedeniyle rahatsızlanmış. Şu an eskisinden iyi diyebilirim. Yanına girdim, konuştuk. Bana uyanır uyanmaz ‘Bugün Afrin’de şehit var mı?’ diye sordu. Allah onu sevenlerine bağışladı. Bir saat daha geç kalsagibi olabilirmiş.”