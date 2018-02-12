Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural kimdir?

Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden flaş açıklama!

Büşra Kamış

1965 yılında Adana'da dünyaya gelen'ınolduğu,olduğu vearaştırılmaya başlandı. Jülide Kural İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümlerini bitiren sanatçı, bir süre Almanya'da yaşadı.AST, Dostlar Tiyatrosu, Kent Oyuncuları ve Tiyatro Stüdyosu'nda oyunculuk yaptı. Televizyonda yayımlanan Süper Baba dizisiyle üne kavuştu. 2002 - 2003 Mart ayında "Frida Yaşasın Hayat" projesini, kendi kurduğu Ateş Tiyatrosu adlı yeni bir kadroyla sergiledi.Çınar Ağacı - 2010Son Celat- 2008Sessiz Ölüm-2002Camdan Kalp-1990Yaban GülüBütün Çocuklarım - 2004Kurşun Kalem - 2000Saygılar Bizden - 1993Süper Baba - 1993Yalnızlar - 1991Çalıkuşu - 1986Küçük MutluluklarŞafak YıldızlarıUğurlugillerNefesYeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasında yer alan ve bir çok filmde rol alan ünlü oyuncu Kadir İnanır yoğun bakıma alındı. İnanır’ın 17 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural, Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında ilk kez Kanal D ile Günaydın Türkiye'ye bilgi verdi. Julide Kural, Kadir İnanır'ın geçirdiği operasyon sonucu hala yoğun bakımda olduğunu, kritik süreci atlattığını ve bilincinin açık olduğunu dile getirdi.