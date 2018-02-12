Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural kimdir, nerelidir?

1965 yılında Adana'da dünyaya gelen Jülide Kural
'ın kim
olduğu, kaç yaşında
olduğu ve nereli
araştırılmaya başlandı. Jülide Kural İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümlerini bitiren sanatçı, bir süre Almanya'da yaşadı.
jÜLİDE KURAL KİMDİR, NERELİDİR?
AST, Dostlar Tiyatrosu, Kent Oyuncuları ve Tiyatro Stüdyosu'nda oyunculuk yaptı. Televizyonda yayımlanan Süper Baba dizisiyle üne kavuştu. 2002 - 2003 Mart ayında "Frida Yaşasın Hayat" projesini, kendi kurduğu Ateş Tiyatrosu adlı yeni bir kadroyla sergiledi.
YER ALDIĞI PROJELER
Çınar Ağacı - 2010
Son Celat- 2008
Sessiz Ölüm-2002
Camdan Kalp-1990
Yaban Gülü
Bütün Çocuklarım - 2004
Kurşun Kalem - 2000
Saygılar Bizden - 1993
Süper Baba - 1993
Yalnızlar - 1991
Çalıkuşu - 1986
Küçük Mutluluklar
Şafak Yıldızları
Uğurlugiller
Nefes
KADİR İNANIR YOĞUN BAKIMA ALINDI İYİ HABERİ JÜLİDE KURAL VERDİ
Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasında yer alan ve bir çok filmde rol alan ünlü oyuncu Kadir İnanır yoğun bakıma alındı. İnanır’ın 17 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural, Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında ilk kez Kanal D ile Günaydın Türkiye'ye bilgi verdi. Julide Kural, Kadir İnanır'ın geçirdiği operasyon sonucu hala yoğun bakımda olduğunu, kritik süreci atlattığını ve bilincinin açık olduğunu dile getirdi.
Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden yeni açıklama: Hayati tehlikesi yok
Büşra Kamış