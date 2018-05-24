Kadir İnanır: Seçim geçsin bakacağız!

Mekan çıkışı görüntülenen Kadir İnanır geçen hafta Fatsa’da kendisini görmek için intahara kalkışan bir hayranı olduğu yönünde çıkan haberlere, "Ben dağdaydım. Orada telefon zor çekiyor, iletişim kuramadık kendisiyle... Hâlâ görüşemedik" dedi.

'ÖNCE ÜLKEMİZİN SORUNLARI BİR ÇÖZÜLSÜN'

Yeniden ekranlara dönüp dönmeyeceği yönündeki sorulara ise Kadir İnanır, "Biliyorsunuz önümüzde 24 Haziran seçimleri var. Önce o bir geçsin de sonrasına bakarız. Önce ülkemizin projesi var. Önce ülkemizin sorunları bir çözülsün gerisine bakacağız” dedi.

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