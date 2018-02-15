Kadir İnanır son sağlık durumu nasıl? Kadir İnanır'a ne oldu

Büşra Kamış

Evinde fenalaşan usta sanatçı'ıntespit edilmişti. Bir süre yoğun bakımda tedavi altına alınan Kadir İnanır'dan bugün iyi haber geldi.yla ilgili açıklamayı doktoru yaptı. Türk sinemasının efsane isimlerinden biri olan'ın hayranları? diye merak edince son dakika açıklamalarda beraberinde geldi. Beyne pıhtı attığını anlamanın yollarını ise 5 belirtisiyle sizler için araştırdık.Doktorundan gelen açıklamadaşu ifadeler yer aldı: Artık kendisi yoğun bakımda değil. Dünden itibaren ayağa da kaldırdık. Şu anda herhangi bir fiziksel problem yok. Kasıktan genelde gireriz biz beyin için. Bizim beyinde ulaşabileceğimiz en ince damar çapı 0,4 mm’dir. Kadir Bey’in pıhtısı ana beyin damarlarından birindeydi.Kadir Bey’de işlem zamanında etkin bir şekilde yapıldı. Damara kısa sürede girildi pıhtı kısa sürede çıkartıldı.Pıhtıyı artıran bazı risk faktörleri var Kadir Bey’in. Ama vücut iyi tepki verdi. Benim suratım asıktır biraz ama bugünlerde gülüyor Kadir Bey için.Beyin kalpten çok farklı bir organ. Kalp krizinde bir ağrı olduğu için doktora daha çok gidiyor insanlar. Beyin krizinde ağrı olmuyor. Ağrı olmadığı için kişilerin umursamaz hali çok normal.O nedenle bir mesaj, hasta yakınlarına çok görev düşüyor. Hastanıza yardım etmek istiyorsanız altın saatler ilk 4 saat. Bu 4 saati geçirdikten sonra beyinde hasar kalıcı oluyor.Beynin atar damarlarının herhangi bir nedene bağlı tıkanıklığı sonucu oluşan ve pıhtı atması olarak bilinen hastalık beyin damar tıkanıklığı veya iskemik inme olarak adlandırılıyor. Beyindeki kan pıhtısının varlığı ise yalnızca detaylı bir MR veya Bilgisayarı Tomografi incelemesi ile teyit edilebiliyor.Bu hastalıkta tehlike, pıhtının beynin üzerine baskı yapabilmesi, bunun da yönelim bozukluğundan komaya kadar çok önemli sorunlara neden olmasıdır. 50 yaş ve üstü popülasyon da çok yaygın olarak görülen bu hastalığın ne kadar tehlikeli olduğunu bilmek ve uyarı işaretlerini tanımak, erken müdahale şansı için çok önemlidir.Hemen uzmana başvurmanızı gerektiren1. Nöbet Geçirme2. Hafızada Karışıklık3. Vücudun Bir Tarafında Aniden Beliren Zayıflık ve Konuşma Bozukluğu4. Kalp Yetmezliği, Ritim Bozukluğu ve Hipertansiyon5. Yaş en önemli risk faktörlerinden biridir