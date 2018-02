Kadir İnanır, yoğun bakımda askerleri sordu

'GEÇ KALSA DENİZ BAYKAL GİBİ OLABİLİRMİŞ'



Elif Bayram

, önceki akşam hastaneye kaldırıldı. Hayat arkadaşı Jülide Kural tarafından çağrılan ambulansla Fulya’daki özel hastaneye götürülen oyuncunun beyninde pıhtı olduğu anlaşıldı. Anjiyo ile tıkalı damarı açılan Kadir İnanır, operasyonun ardından yoğun bakıma alındı. Haberi duyar duymaz, Karadenizli hemşehrileri, yeğeni Levent İnanır, Beşiktaş’ın teknik direktörühastaneye koştu.“Konuşuyor, sohbet ediyoruz. Umarım en kısa zamanda karşınıza çıkar ve sağlığı hakkında kendisi bilgi verir” dedi.Yeğeni Levent İnanır da Kadir İnanır’ın tedbir amaçlı yoğun bakımda tutulduğunu söyledi ve ekledi:“Kolestrole bağlı bir pıhtının beyin damarlarından birini tıkaması nedeniyle rahatsızlanmış. Şu an eskisinden iyi diyebilirim. Yanına girdim, konuştuk. Bana uyanır uyanmaz ‘Bugün Afrin’de şehit var mı?’ diye sordu. Allah onu sevenlerine bağışladı. Bir saat daha geç kalsagibi olabilirmiş.”müdahale eden ekipten Prof. Dr. Yunus Aydın “Anjiyo öncesinde yüzünde bir miktar kayıp vardı, sonrasında kayboldu” diye konuştu. Cerrahi müdaheyi yapan nöroradyoloji Uzmanı Prof. Dr. Naci Koçer ise şunları söyledi:“Durumu iyi. Beyin damarına giden pıhtı çıkartıldı. Tekrar pıhtı atmaması için yoğun bakımda tutuyoruz.”Türkiye’de geçen yıl beyin damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin. “Zaman beyindir” diyen uzmanlar müdahalede ilk 4.5 saat altın değerinde olduğunu söylüyor., “Kaybedilen her dakika beyinde milyonlarca hücrenin ölümü demek” diyor. İnme ise her yaşta olabiliyor ancak sıklığı 65 yaştan sonra her 10 yılda belirgin bir artış gösteriyor. En sık görülen inme belirtileri konuşmada ani bozulma, kol veya bacakta kuvvet ya da his kaybı, yüzde asimetri gelişmesi. Daha seyrek olarak, ani denge kaybı, baş dönmesi, görme kaybı veya çift görme gelişebiliyor. Çok daha ağır durumlarda ise ani bilinç kaybıyla da ortaya çıkabiliyor.