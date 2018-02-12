Kadir İnanır yoğun bakımda! Sağlık durumu nasıl? Mutfakta düşerken Jülide Kural tutmuş

JÜLİDE KURAL'DAN İLK AÇIKLAMA

KADİR İNANIR'IN BÜYÜK ŞANSI

KADİR İNANIR KİMDİR?

Kadir İnanır cemaat evine nasıl komşu çıktı?

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İdil Janet Demiray

Gece saatlerindenedeniyle, İstanbul Fulya’da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Prof. Dr. Yunus Aydın tarafından ameliyat edilerek tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı. Burada ameliyata alınan oyuncunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.'ın 17 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural, usta oyuncunın sağlık durumu hakkında Kanal D ile Günaydın Türkiye'ye konuştu.Jülide Kural,’ın geçirdiği operasyon sonucu hâlâ yoğun bakımda olduğunu, kritik süreci atlattığını ve bilincinin açık olduğunu söyledi.Mutfakta düşen Kadir İnanır'ı birlikte olduğu Jülide Kural tutmuş. Jülide Kural, Kadir İnanır'ı görüp tutmasaydı daha büyük felaket olabilirdi., 15 nisan 1949'da Ordu'ya bağlı Fatsa ilçesinde Mehmet İnanır, Rukiye İnanır çiftinin oğlu olarak doğmuştur., kalabalık ailesinin son çocuğudur. 14 tane kendisinden büyük kardeşleri vardır.Fatsa'daki ilkokul ve ortaokul eğitimi sırasında da yeteneğini çeşitli okul gösterilerinde sergiledi. Kadir İnanır, yatılı olarak okuduğu İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından gidemediği üniversiteye yıllar sonra Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Bölümü'nü bitirdi.1967 yılında Ses dergisi'nin düzenlediği 'Sinema Artisti Yarışması'nda finale kaldı. Bir sonraki yılda (1968) düzenlenen Saklambaç gazetesinin "Fotoroman Artisti Yarışması'nda da birinci oldu.Bir süre fotoromanlarda oynadıktan sonra Yedi Adım Sonra (1968) adlı filmdeki küçük bir rolle sinemaya başladı. İlk kez başrolde oynadığı 1970 tarihli,'ın yönettiğifilminde'la başrolleri paylaştı. Daha sonra Şoray'la birçok film daha çevirerek Türk sinemasının erkek yıldızları arasına girdi.Toplam 182 sinema filminde ve 7 televizyon dizisinde rol alan İnanır'ın en uzun soluklu dizisi Marziye adlı yapım oldu.nde Utanç (1973) adlı filmle En İyi Erkek Oyuncu seçilen Kadir İnanır, başrollerini Fatma Girik, Serpil Çakmaklı, Nur Sürer, Erdal Özyağcılar ile paylaştığı 1985 yapımı Yılanların Öcü adlı Şerif Gören filmiyle ise 23. Antalya Film Şenliği'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülününün sahibi oldu.Kadir İnanır, 1990'da Med Cezir Manzaraları adlı film ile 3. Ankara Film Şenliği'nde de En İyi Erkek Oyuncu dalında ödülün sahibi oldu.1995-1996 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Böyle Gitmez adlı bir haber programının sunuculuğunu yaptı. Türk Sinemasında son dönem 2000 yapımı Komser Şekspir adlı filmde yer alan ünlü oyuncu, 24 yıl aradan sonra 2003 yılında Gönderilmemiş Mektuplar adlı filmde Türkan Şoray'la yeniden biraraya geldi. Birbirine yakıştırılan bu ikili, bu filmle de büyük ilgi topladı. 2005 yılında Memduh Ün ve Tunç Başaran'ın yönettiği, Fatma Girik ile birlikte başrollerini paylaştığı, Sinema Bir Mucizedir adlı yapımda oynadı.1986 - 23. Antalya Film Şenliği, Yılanların Öcü - En İyi Erkek Oyuncu1973 - 5. Adana Altın Koza Film Şenliği, Utanç - En İyi Erkek Oyuncu1990 - 3. Ankara Film Şenliği, Med Cezir Manzaraları - En İyi Erkek Oyuncu2012 - Elveda Katya2008 - Son Cellat2005 - Sinema Bir Mucizedir2003 - Gönderilmemiş Mektuplar2002 - Kumsaldaki İzler2001 - Ünye de Fatsa Arası2000 - Komser Şekspir.1995 - Aşk Ölümden Soğuktur1992 - Tatar Ramazan Sürgünde.1991 - Umut Hep Vardı1991 - Aldatacağım.1990 - Tatar Ramazan1990 - Sayın Başkan1990 - Eskici ve Oğulları1990 - Darbe.1989 - Med Cezir Manzaraları1989 - Karılar Koğuşu.1989 - Film Bitti1989 - Acılar Paylaşılmaz1988 - Hüzün Çemberi1988 - Emanet1988 - Bir Beyin Oğlu.1988 - 7 Uyuyanlar1987 - Yarınsız Adam1987 - Yaralı Can1987 - Sende Yüreğinde Sevgiye Yer Aç1987 - Menekşeler Mavidir1987 - Küçücüğüm1987 - Katırcılar.1987 - 72. Koğuş1986 - Yarın Ağlayacağım1986 - SultanoğluUmut Sokağı1986 - Suçumuz İnsan Olmak1986 - Sevgi Çıkmazı1986 - Sen Türkülerini Söyle1986 - Hayat Köprüsü1986 - Güneşe Köprü.1986 - Dikenli Yol1985 - Yılanın Öcü1985 - Yaz Bitti1985 - Seyyid1985 - Ölüm Yolu.1985 - Ateş Dağlı1985 - Amansız Yol1984 - Yabancı1984 - İmparator.1984 - Güneş Doğarken1984 - Bir Yudum Sevgi1984 - Balayı1983 - Kurban.1983 - Bedel1982 - Yürek Yarası1982 - Tomruk1982 - Elveda Dostum.1982 - Aşkların En Güzeli1981 - Kırık Bir Aşk Hikayesi.1981 - Ah Güzel İstanbul1979 - İsyan.1979 - İstanbul1979 - Gazeteci1979 - Fırat1979 - Doktor1978 - Hedef.1978 - Evlidir Ne Yapsa Yeridir1978 - Düzen1978 - Derviş Bey1977 - Tövbekar1977 - Silah Arkadaşları1977 - Selvi Boylum Al Yazmalım1977 - Fırtına1977 - Dila Hanım1977 - Cevriyem.1977 - Ana Ocağı1976 - Taksi Şöförü1976 - İki Kızgın Adam.1976 - Devlerin Aşkı1976 - Deprem1976 - Delicesine1976 - Can Pazarı1976 - Bodrum Hakimi1976 - Alev1975 - Yatak Hikayemiz.1975 - Pisi Pisi1975 - Köprü1975 - Baldız1974 - Yazık Oldu Yarınlara1974 - Uyanık Kardeşler.1974 - Sensiz Yaşanmaz1974 - Sahipsizler1974 - Korkusuzlar1974 - Enayi1974 - Ceza1974 - Bir Yabancı1974 - Askerin Dönüşü1974 - Almanya'lı Yarim1973 - Yaban1973 - Ölüme Koşanlar.1973 - Kambur1973 - Hayat Bayram Olsa1973 - Gazi Kadın1973 - Ezo Gelin1973 - Bitirimler Sosyetede1973 - Bitirim Kardeşler1973 - Arap Abdo1973 - Anadolu Ekspresi1972 - Vur.1972 - Utanç1972 - Paprika Gaddarın Aşkı1972 - Leyla ile Mecnun1972 - Kanlı Para1972 - Dönüş1972 - Baskın1972 - Asi Gençler1971 - Üç Arkadaş1971 - Unutulan Kadın1971 - Mualla.1971 - Kerem ile Aslı1971 - Kara Gün1971 - Azrailin Beş Atlısı1970 - Mechul Kadın1970 - Kara Gözlüm1970 - Dağların Kartalı.1970 - Ankara Ekspresi1969 - Yaralı Kalp1969 - Fato.1969 - Çılgınlar Cehennemi1968 - Son Yedi Adım Sonra1995 - Savcı1998 - Marziye2001 - Derman Bey2002 - Kumsaldaki İzler2002 - Kırık Ayna2004 - Bütün Çocuklarım2006 - Azap Yolu2006 - İyi ki Varsın2007 - Kuzey Rüzgarı2008 - Kardelen2008 - İpsiz Recep2011 - İzmir Çetesi