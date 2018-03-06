'Kadir Mısıroğlu'na ait 10 milyon dolarlık restoran kaçak olarak büyütüldü'

İBB ÖNCE REDDETTİ, SONRA ONAYLADI

CHP'Lİ İBB ÜYESİ HÜSEYİN SAĞ, YASADIŞILIĞI BÖYLE ANLATTI: KAZIK ÇAKIP GECEKONDU YAPMIŞLAR

Erdinç Şahin

gündeme getirdiği ve tartışma yaratan'de eskive tarihiyanında bulunan Yakamoz Restoran için CHP harekete geçti.Kadir Mısıroğlu'nun A Haber'de sansürlenen “Buranın tapusu 40 seneden fazladır benim, 1977'den beri. Mal sahibi olmak suç mu” sözleri ile sahibi olduğunu kabul ettiği boğaza nazır lokantanın kaçak bölümlerine işlem yapılması için CHP'li İBB Meclis üyeleri Nadir Ataman, Hüseyin Sağ İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne başvurdu. Başvuruda lokantanın kaçak bölümleri ile ilgili dikkat çekici tespitler yapıldı.Eski ve yeni fotoğraflar karşılaştırıldığında kazık çakılarak mülkiyeti Kadir Mısıroğlu'na ait restoranın denize doğru enine 6 metre, boyuna 40 metre olmak üzere yaklaşık 250 metrekare büyütüldüğü vurgulandı. Nadir Ataman ve Hüseyin Sağ koruma kuruluna yaptıkları başvuruda kaçak lokanta ile ilgili imara aykırı yapılaşmaya karşı bir işlem yapılıp yapılmadığını sordu. Onaylı restorasyon projesine ve İBB Meclis kararına aykırılıkların tespit edilmesini istedi.'na ait milyon dolarlık lokantanın bulunduğu 955 metrekarelik parsel 1983 tarihli Boğaziçi Nazım Planı'nda ‘Yeşil Alan'da kalıyordu. İmara aykırı şekilde yapılaşmaya açılan yeşil alan için 2011 yılında plan değişikliği istendi. Yeşil alana yapılan yapıları yasal hale getirmek için imar fonksiyonunun “lokanta alanı” olarak değiştirilmesi talebi İBB Meclisi'nin 10 Ağustos 2011 tarihli meclis oturumunda oy birliği ile reddedildi. 13 Eylül 2012 tarihli İBB Meclis oturumunda parsele ilişkin imar planı değişikliği bir kez daha gündeme geldi. Parselin yeşil alandan çıkarılarak “turizm tesisi alanına” alınması istendi. Sözcü'nün haberine göre, İBB bu kez talebi kabul etti. Kararda “Parselin 20 Ocak 1978 tarihinde edinildiği ve o tarihte imarlı olduğu görüldüğünden uygun görülmüştür” denilerek lokantanın bulunduğu parsel oy çokluğu ile “turizm tesisi alanı” oldu.Kurula başvuran meclis üyelerinden Hüseyin Sağ restoranın hemen yanında Boğaz'ın en güzel yalı camilerinden biri olan tarihi Kaymak Mustafa Camii bulunduğunu dile getirdi. Boğaziçi ön görünümde denize kazık çakılarak üzerine gecekondu yapıldığını söyleyen Sağ “İBB'den geçen imar planındaki komşu çekme mesafelerine uyulmamış. Arsanın tamamına komşu payı bırakılmadan birçok parçacıl yapılar yapılmış. Kıyı kanununa aykırı hareket edilmiştir. Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarında, bunların bitişik parselleri ile koruma alanlarında yer alan taşınmazlarda, izinsiz inşai ve fiziki müdahalede bulunulamaz” diye konuştu.